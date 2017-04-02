Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, blog yazarı Alexander Lapşin’in iadesiyle ilgili hiç bir konu yüzüden Azerbaycan ve Ermenistan ile ilişkileri bozmak niyetinde olmadıklarını açıkladı.
Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nin aktardığına göre, Minsk'te Ermenistan Büyükelçisi Armen Haçataryan ile görüşen Lukaşenko, ‘Biz (Belarus ve Ermenistan) iki komşu ülkeyiz, öyle de kalacağız. Ermenistan ile Azerbaycan arasında sorunlar var, ama Azerbaycan da bizim komşumuz. Azerbaycan veya Ermenistan ile neden kavga edelim ki? Belki bir gün Azerbaycan ve Ermenistan'ın işine yarayacağız. O yüzden beni ilgilendirmeyen konulara karışmam' ifadelerini kullandı.
Ermenistan'ın Minsk'e yönelik eleştirilerine neden olan blog yazarı Alexander Lapşin'in Azerbaycan'a iade edilmesine ilişkin açıklama yapan Belarus lideri, ‘Ermenistan'ın bu konuyla ne alakası var? Daha önce Ermenistan'dan Lapşin ile ilgili hiç bir açıklama bana gelmemişti. Bu adam Azerbaycan tarafından devletlerarası aramaya verilmiş, sonra da ülkemizde gözaltına alınmıştı. Biz de yasalara saygılı şekilde davranarak Lapşin'i bizim teslim etmemiz gereken tarafa, yani onu aramaya veren ülkeye iade ettik' şeklinde konuştu.
AZERBAYCAN'A İADE EDİLMİŞTİ
Rusya ve İsrail vatandaşlığını taşıyan ve Azerbaycan'ın izni olmadan uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş olması nedeniyle kara listeye dahil ettiği Lapşin, 2016 yılının sonunda Minsk'te gözaltına alınmıştı. Belarus Başsavcılığı, Azerbaycan'ın talebini karşılayıp blog yazarını Azerbaycan'a iade etme kararını almıştı.
https://tr.sputniknews.com/dunya/201703291027844901-belarus-azerbaycan-ermenistan-neden-kavga-edelim/
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