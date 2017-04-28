Çekya Temsilciler Meclisi Ermeni Soykırımı'nı tanıdı
Çekya (Çek Cumhuriyeti) Temsilciler Meclisi, 25 Nisan’da yaptığı oylamada, oybirliğiyle Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.
Çekya Parlamentosu’nun bir alt yasama organı olan Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarıda, Ermeni Soykırımı’nın yanı sıra 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin diğer dini ve etnik azınlıklara yönelik soykırımları da kınandı.
Tasarı, Sosyal Demokrat Parti üyesi, parlamenter ve Çek-Ermeni Dostluk Grubu Başkanı Robin Bönisch tarafından meclise sunuldu. Bönisch, tasarının oylanması öncesi Public Radio of Armenia’ya yaptığı açıklamada “Ermeni Soykırımı’nın resmi olarak tanınması Çekya’nın borcudur. Geçtiğimiz gün Soykırımın 102. yıldönümüydü, bu nedenle soykırımı bugün kabul etmek sembolik bir önem de taşıyor” ifadelerini kullandı.
104 meclis üyesinin oy birliğiyle geçen tasarıda “Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudilere, Romanlara ve Slavlara Naziler tarafından uygulanan insanlığa karşı suçları lanetliyor; 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında yaşanan Ermeni Soykırımı’nı ve diğer etnik ve dini azınlık gruplarına yönelik soykırımları lanetliyor, dünyanın geri kalanında yaşanan soykırım eylemlerini da lanetleyerek uluslararası toplumu insan hakları ihlallerine karşı durmaya çağırıyor” ifadeleri geçiyor.
Kabul edilen tasarıyla ilgili Armenian Weekly’e konuşan Adalet ve Demokrasi için Avrupa Ermeni Federasyonu (EAFJD) İletişim Direktörü Bedo Demirjian, Temcilsciler Meclisi’nde ilk defa soykırım ifadesinin kullanıldığının altını çizdi, “şimdi bu tasarı bir üst parlamentoya gitmeli ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmalı” dedi.
Cumhurbaşkanı'ndan mektup
Çekya Cumhurbaşkanı Miloš Zeman, bu sene Soykırımın 102. yıldönümünde Çekya Ermeni Kilisesi’nin dini önderi Barsegh Pilavchian’a bir mektup gönderdi. Mektupta, “tarihin siyasilerin yorumuna ihtiyacı yoktur. Ama aynı zamanda, 1,5 milyon insanın hayatına mal olan eylemler, sadece Ermeni halkı değil tüm medeniyet için tarihin trajik bir bölümünü oluşturuyor” ifadeleri geçiyor.
14 Nisan 2015’te de Çekya Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komitesi Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bir yasa tasarısını kabul etmişti.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18340/cekya-temsilciler-meclisi-ermeni-soykirimi-ni-tanidi
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