CHP’nin Ermeni vekili Doğan’a ‘Kahpe’ sözü hakaret sayıldı, cezaya ‘gerek görülmedi’

CHP’nin Ermeni milletvekili Selina Doğan’a Facebook’tan “Kahpesiniz, Ermeni’nin, Bizans’ın uşaklığını halen alenen yapmaktasınız” diye hakaret edilmesine ceza verilmedi.
CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan
Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, İbrahim Kaplan isimli şahıs Selina Doğan’ın Facebook hesabındaki bir videonun altına “Kahpesiniz, Ermeni’nin, Bizans’ın uşaklığını halen alenen yapmaktasınız. Bizans’ın torunları yaşıyor da Sultan Fatih’in torunları öldü mü sandınız, kahpeler” diye hakaret içeren bir yorum yazdı.
Doğan’ın şikayeti üzerine Kaplan hakkında ‘hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda hakim Necdet Şahin, sanık Kaplan’ın sözlerinin kişinin onur ve haysiyetini küçük düşürücü nitelikte olduğunu ve hakaret niteliğinde bulunduğunu kaydetti. Ancak hakim, Şahin sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Gerekçe ‘karşılıklı hakaret’
Yargıç Şahin ceza vermeye yer olmadığının gerekçesini ‘karşılıklı hakaret’ olduğu iddiasına dayandırdı. Selina Doğan’ın 13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’taki bombalı saldırıya ilişkin “1992 doğumlu bir kadını, vücudunu patlatarak ölüm saçmaya iten sebepleri konuşmadıkça terörle mücadele yalandır” şeklindeki tweeti mahkeme kararının gerekçesinde karşılıklı hakaret olarak gösterildi.
Doğan’ın paylaştığı mesajın hakaret içerikli mesajdan iki ay sonra atıldığı öğrenildi.
Gerekçeli kararda, Doğan’ın ‘canlı bomba olan kadın PKK üyesinin kendisini patlatıp birçok masum insanın ölümüne neden olduğu olaydan dolayı PKK’yı hiç suçlamayıp olaydan devleti sorumlu gördüğü’ belirtilirken, bu sözlerin haksız fiil niteliğinde olduğu savunuldu.
‘Hem hakarete uğradım hem mahkum edildim’
Milletvekili seçildiğinden beri yoğun nefret söylemi ve tehdide maruz kaldığını belirten Selina Doğan ise şunları söyledi: “Nefret söylemine ilişkin genellikle cezasızlık durumuyla karşılaşıldığı için ilk defa dava açılmasından dolayı sevindim. Ancak hem hakarete uğradım hem mahkum edildim. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce ‘Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine tahammülümüz yoktur’ açıklamasını yapmıştı. Oysa iktidara bağımlı hale getirilen yargı böylesine bir skandala imza atıp nefret söylemine açıkça vize veriyor. Aynı hâkimin benzer kararları da var.”
http://www.diken.com.tr/chpnin-ermeni-vekili-dogana-kahpe-sozu-hakaret-sayildi-cezaya-gerek-gorulmedi/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder