Türkiye'nin çok ses getiren "Ermeni Belgeleriyle 1915" belgeseli dünya turunda. Yönetmenliğini Serkan Koç'un yaptığı belgeselin Amerika'nın Chicago'da kentinde gösterimi yapıldı.
Batı emperyalizminin Ermeni soykırımı yalanına Ermeni Belgeleri ile yanıt veren belgesel dünyayı gezecek.
Yönetmenliğini Sekan Koç'un yaptığı belgeselde 1915 olaylarına Ermeni arşivinden bakılıyor. Yurtdışında ilk gösterimi İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belgesel dünya turuna çıktı.
Soykırım iddialarını çürüten "Ermeni Belgeleriyle 1915" belgeseli, ABD'nin Chicago kentinde gösterildi.
Chicago Kültür Merkezi'ndeki Claudia Cassidy Salonu'nda yapılan gösterime, başta Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar ve belgeselin yönetmeni Serkan Koç olmak üzere çok sayıda Türk ve Amerikalı katıldı.
Başkonsolos Acar, belgeselin çok çarpıcı olduğunu belirtti.
Yönetmen Sekan Koç, Ermeni arşivlerinin araştırmacılara kapalı olduğunu hatırlattı.
Chicago'dan önce Ohio eyaletinin Dayton ile Michigan eyaletinin başkenti Lansing'de de gösterilen "Ermeni Belgeleriyle 1915" belgeselinin turu, nisan ayı boyunca ABD ve Kanada'nın birçok şehrinde devam edecek.
ulusalkanal.com.tr
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