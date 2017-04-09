Ermenistan, İran, Azerbaycan sınırındaki mayınlar temizleniyor

Avrupa Birliği'nin desteği ile 'Türkiye'nin Doğu sınırlarında mayınlar temizlenmeye başlandı.Temizlki 2 yıl sürecek
Suat DENİZ/ IĞDIR-DHA
Avrupa Birliği ile Türkiye'nin eş finansman sağladığı, BM Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen 'Türkiye'nin Doğu sınırlarında mayınların temizlenmesi ve sınır denetim kapasitesini arttırarak sosyo-ekonomik gelişimin sağlanması' projesi, Ağrı Dağı eteklerinde başladı. Projeye göre, 2 yıl içinde Ermenistan, İran, Azerbaycan sınırındaki mayınlar temizlenecek. Uluslararası Mayın Bilincini Geliştirme Günü nedeniyle, düzenlenen etkinliğe Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yerine 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Hakkı Savaş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Milli Savunma Bakanlığı ve BM'den yetkililer ve yerel yöneticiler katıldı. Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Subaşı sınır karakolunda protokol, hazırlanan çadırda gözlemde bulunurken, eğitilmiş köpekler ve tarayacılar aracılığı ile çalışmalar titiz bir şekilde sürdürüldü.
http://www.milliyet.com.tr/ermenistan-iran-azerbaycan-gundem-2426362/
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