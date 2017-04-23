Ermenistan’ın Washington Büyükelçisi: "102 Yıl Önce Olanlardan Bugünkü Türkiye’yi Suçlamıyoruz"
Amerika’nın Washington Büyükelçisi H.E. Grigor Hovhannissian Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Bugünkü Türkler’i 102 yıl önce olanlar nedeniyle suçlamıyoruz, ama Osmanlı İmparatorluğu’nun halefi olduğunu iddia eden bir ülkenin buna değinme konusunda ahlaki sorumluluğu var” dedi.
Büyükelçi, Ermeniler’in şükretmesi gereken çok şeyin olduğunu da belirtti.
Hovhannissian, “Zor olan yaşamaktı, gerçek şu ki hayatta kaldık, dünyada Ermeniler var, Ermenistan Cumhuriyeti var, küçük bir ülke ama hala hayatta, soykırım niyeti başarılı olmadı, biz bunu kutluyoruz” dedi.
1915’te yaşananları bazı ülkeler, Birleşmiş Milletler ve Papa tarafından “soykırım” olarak nitelendiriliyor. Amerikan yönetimleri ise bu nitelemeyi kullanmaktan kaçınıyor.
Hamparian: "Türkiye suçlanmalı"
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi yöneticisi Aram Hamparian’a göre ise Türkiye suçlanmalı.
Hamparian, “Tük hükümeti Amerikan yönetiminin Ermenistan soykırımı ilgili diyeceğine veto uygulamaya çalışıyor. Sivil topluma dayalı vetoyu tersine çevirecek geniş çaplı bir çaba yürütülüyor” dedi.
Hamparian, Amerika’nın Sesi’ne verdiği demeçte, “Aralarında Dış İlişkiler ve İstihbarat Komisyonu üyelerinin de bulunduğu Kongre üyesi 84 üst düzey Demokrat ve Cumhuriyetçi’yi biraraya gelerek Başkan Donald Trump’a 24 Nisan açıklamasında bu suçtan dürüstçe bahsetmesini istedi” dedi.
Waal: “Bu savaş ortamında oldu”
“Soykırımın Gölgesinde Ermeniler ve Türkler’in Büyük Faciası” kitabının yazarı Thomas de Waal, “Açıkça olarak bu savaş ortamında oldu, Çok sayıda Türk savaşta öldü, bazıları Rus ordusu tarafından öldürüldü. Türkiye işgal edildi ve parçalandı. Ermeniler’in kendileri düşman olarak nitelendi. Sadece Ruslar’la birlikte Türkler’e karşı savaşan az sayıda Ermeni’ye rağmen bütün bir toplum, erkekler, kadınlar, çocuklar toplu olarak suçlandı” dedi.
Waal ayrıca, “Bütün her şey bittiğinde Türkiye kendini kurtardığında, Atatürk modern cumhuriyeti kurduğunda Türkler yanlış yapmadıkları düşüncesiyle büyüdü” dedi. Ancak Waal’a göre Türkler olayları farklı görmeye başlamış durumda.
“Ermeni diasporası ekonomiyi de düşünsün”
Waal, “Türk tarihçiler ve bilginler bununla ilgili yazmaya başladı. Türkiye’de kitaplar basılıyor. Benim bu konudaki kitabım Türkiye’de yayınlandı, bu birkaç yıl önce düşünülemezdi. Yani toplum biraz değişti” dedi.
Waal yüzyıl boyunca çok şey kazanılsa da gelinen noktayı sorguluyor. Türkiye ile sınırın kapalı olması ve Azerbaycan ile sorunların aşılmamasını gündeme getiren Waal, Ermeni soykırımının tanınmasının çok önemli olduğunu,bununla birlikte Ermeni diasporasının Ermenistan ekonomisini de düşünmesi gerektiğini belirtiyor.
http://www.amerikaninsesi.com/a/ermenistann-washington-buyukelcisi-102-yl-once-olanlardan-turkyeyi-sorum/3820204.html
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