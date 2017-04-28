Fransa cumhurbaşkanı adayı Macron: Ermeni Soykırımı'nın dünyada tanınması için mücadele vereceğim
Fransa’da pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda galip gelen Emmanuel Macron, ikinci tur seçim kampanyasına 1915 olaylarını anma etkinliğine katılarak başladı. Dünkü anma etkinliğinde konuşan Macron, 'Ermeni Soykırımı'nın dünyada tanınması için mücadele vereceğini' söyledi.
Macron, ikinci tur seçim kampanyasına 1915 olaylarının sembol isimlerinden gösterilen, Gomidas olarak bilinen Ermeni müzisyen Soğomon Soğomonyan'ın heykeline çiçek bırakarak başladı.
Paris'teki heykel önüne çiçek bırakan Macron, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törene Fransa'nın mevcut cumhurbaşkanı François Hollande, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa'daki Ermeni kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
Macron, törende yaptığı konuşmada 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerini kazanması durumunda 'Ermeni Soykırımı'nın dünyada tanınması için mücadele vereceğini' söyledi.
AFP'nin haberine göre cumhurbaşkanı adayı ayrıca, seçilirse Fransa'nın tüm ülkelerdeki demokratları koruyacağını belirterek "Türkiye'nin içine girmekte olduğu eğilimden çok derin üzüntü duyuyorum ve bunu onaylamıyorum" dedi.
‘AB MÜZAKERELERİNDE İLERLEME OLMAYACAK'
Türkiye'deki referandumun 'otoriterleşme' yarattığını söyleyen Macron, kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde ilerleme olmayacağını da belirtti.
Fransa, 2001 yılında 1915 olaylarını soykırım olarak tanımıştı. Fransa Anayasa Mahkemesi ise geçen ocak ayında 1915 olaylarını da kapsayabilecek şekilde 'bazı suçların reddinin suç sayılmasına' ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etmişti.
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201704251028215663-fransa-cumhurbaskani-adayi-macron-ermeni-soykirimi/
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