HDP'Lİ ERMENİ VEKİLDEN KADİR TOPBAŞ'A "ÖZERKLİK" DESTEĞİ
HDP Milletvekili Garo Paylan, İBB Başkanı Topbaş'ın, 'İstanbul özerk olsun' açıklamasına destek verdi, 'altına imzamı atarım' dedi.
KRT'de Çağlar Cilara'nın "Haber Merkezi" programına konuk olan HDP Milletvekili Garo Paylan, İBB Başkanı Topbaş'ın, 'İstanbul özerk olsun' açıklamasına destek verdi, 'altına imzamı atarım' dedi. Paylan ayrıca, "HDP'nin veya HDP'ye oy veren herhangi bir vatandaşımızın evet deme olasılığı asla yoktur" diye konuştu.
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP’nin gizli evetçi oldukları yönündeki iddiaları yanıtladı. Paylan, Türkiye'ye Ak Parti -MHP koalisyonu dayatıldığını, HDP'ye oy verenlerin Cumhurbaşkanlığı sistemine destek verme olasılığının olmadığını belirtti. Garo Paylan ayrıca, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın, "İstanbul özerk olsun" şeklindeki açıklamasına destek verdi ve 'açıklamanın altına imzamı atarım' dedi.
"HDP'nin veya HDP'ye oy veren herhangi bir vatandaşımızın buna evet demesi olasılığı asla yoktur"
İşte Garo Paylan'ın programda yaptığı o açıklamalar:
"Biz çoğulcu bir dmeokrasiyi arzulayan bir siyasi partiyiz. Kürt halkı, ortak vatanımızda eşitlik içinde, kardeşçe demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz diyor. Bugün anket yapın, Kürt halkının ezici çoğunluğu bunu istiyor, ortak vatanda demokratik bir anayasa ile demokratik bir cumhuriyet istiyor. Bize dayatılan şey ne? AKP, MHP koalisyonu. AKP, MHP koalisyonunun da antidemokratik anlamda bütün uygulamaları dayatılıyor. HDP'nin veya HDP'ye oy veren herhangi bir vatandaşımızın buna evet demesi olasılığı asla yoktur. 6 milyon oy almış bir siyasi partiye iki yıldır yapılan bütün uygulamalara baktığınızda baskıdan başka bir şey yok. Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hapsedilmiş durumda. Bunun için hiçbir HDP seçmeni bu dayatılan anayasaya evet demez, demeyecektir. Her kesim bu dayatılan, barış ve huzur getirmeyecek anayasa hayır demeli, güçlü bir hayır ile demokraiye dönme şansımız olabilir"
http://m.habervaktim.com/news_detail.php?id=503894
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