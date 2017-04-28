HDP’li vekil Garo Paylan: Ermeni Soykırımı’yla hala yüzleşilmedi
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı’nın yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Ermeni Soykırımı’yla hala yüzleşilmediğini belirten Paylan, “Gelin hep birlikte, yazılan bu inkârcılık tarihinin önüne geçelim. Hakikatin ortaya çıkmasını sağlayalım. İyileşelim” dedi.
Paylan’ın 1915 Ermeni Soykırım’ına ilişkin mesajı şöyle:
“Bugün 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı kurbanlarını anma günü…
Medz Yeğern’in (Büyük Felaket) üzerinden 102 yıl geçti. Ancak bu topraklarda yaşanmış büyük insanlık suçu olan Ermeni Soykırımı’yla hâlâ yüzleşilmedi.
Oysaki soykırımla, geçmişle ve hakikatle yüzleşmek ülkemizde toplumsal barışın sağlanmasına ancak katkı sunabilir. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç, ancak o suçların tekrarlanmasına sebep olur. Olmaya da devam ediyor…
Gelin hep birlikte, yazılan bu inkârcılık tarihinin önüne geçelim. Hakikatin ortaya çıkmasını sağlayalım. İyileşelim.
Ermeni Soykırımı kurbanlarını saygıyla anıyorum.
Ruhları şad olsun.”
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2017/04/24/HDP%E2%80%99li-vekil-Garo-Paylan-Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1/103459
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