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İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon Ermeni soykırımını, 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 12:00 yine Sultanahmet meydanında anacak, buradaki Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan yapının, 24 Nisan’da İstanbul’da gözaltına alınan Ermenilerin ölüm yolculuğuna çıkarılmadan önce tutuldukları cezaevi olduğunu, bir başka deyişle bir “suç mahalli” olduğunu hatırlatacak.



Komisyonumuz, bu yılki anmada, soykırımın soğukkanlı mimarı Talât Paşa’nın, Türkiye sathında kamusal alanlara adı verilerek, mezarının da yarım yüzyıldır Enver Paşa ile birlikte Abide-i Hürriyet, yani Özgürlük Anıtı’nda bulundurulmak suretiyle onurlandırıldığına dikkat çekecek.

EGAM’ın (Avrupa Irkçılık Karşıtları Taban Hareketi) oluşturduğu delegasyon da anmada hazır bulunacak. Delegasyonda Avrupa’nın çeşitli ırkçılık karşıtı kuruluşlarının temsilcileri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Julie Ward yer alıyor.

Basın mensuplarını, ırkçılık ve inkâr karşıtlarını Ermeni soykırımını anmak amacıyla yapacağımız basın açıklamamıza davet ediyoruz.


TARİH: 24 Nisan 2017 (Pazartesi)
SAAT: 12:00
YER: Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin önü Sultanahmet Meydanı

İnsan Hakları Derneği
İstanbul Şubesi
Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon
http://www.ihd.org.tr/
tarih: Pazar, Nisan 23, 2017
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