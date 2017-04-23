Komisyonumuz, bu yılki anmada, soykırımın soğukkanlı mimarı Talât Paşa’nın, Türkiye sathında kamusal alanlara adı verilerek, mezarının da yarım yüzyıldır Enver Paşa ile birlikte Abide-i Hürriyet, yani Özgürlük Anıtı’nda bulundurulmak suretiyle onurlandırıldığına dikkat çekecek.
EGAM’ın (Avrupa Irkçılık Karşıtları Taban Hareketi) oluşturduğu delegasyon da anmada hazır bulunacak. Delegasyonda Avrupa’nın çeşitli ırkçılık karşıtı kuruluşlarının temsilcileri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Julie Ward yer alıyor.
Basın mensuplarını, ırkçılık ve inkâr karşıtlarını Ermeni soykırımını anmak amacıyla yapacağımız basın açıklamamıza davet ediyoruz.
TARİH: 24 Nisan 2017 (Pazartesi)
SAAT: 12:00
YER: Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin önü Sultanahmet Meydanı
İnsan Hakları Derneği
İstanbul Şubesi
Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon
http://www.ihd.org.tr/
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