Kıbrıs Parlamentosu uluslararası toplumdan "Ermeni soykırımı"nı kabul etmesini istedi

Kıbrıs Parlamentosu, Ermeni Soykırımı`nın 102`nci yıldönümü dolayısıyla uluslararası toplumdan Ermeni soykırımını kabul etmesini istedi.
Parlamento Başkanı Demetris Syllouris, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, Türkiye Ermenilere karşı bir etnik temizlik planı uygulamasının, 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı`nın üzerinden bir yüzyıl geçse de Türkiye`nin bunu reddettiğine dikkati çekti.
Meclis`in dünyada ve Avrupa`da soykırımı ilk kabul eden, Ermeni soykırımını kınayan, tarihi gerçeğin kabul edilmesini talep eden ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Syllouris, Kıbrıs Parlamentosu`nun 1990`da 24 Nisan`ın soykırımı anma günü olmasını oybirliğiyle kabul ettiğini, soykırımın inkar edilmesine, insanlığa ve savaç suçlarına karşı suçlara ceza vermeyi öngören ve var olan yasayı düzenleyen bir yasa geçirdiğini hatırlattı.
Syllouris, Temsilciler Meclisi`nin uluslararası topluma Ermeni soykırımını kabul etmesi ve kınaması çağrısı yaptı.
Meclis`teki Ermeni temsilcisi Vartkes Mahtesian da konuşmasında, Ermeni Soykırımı`nda suçlu olanların cezasız kaldığını belirtti.
“100 yılı aşkın bir zamandan beri intikam değil adalet arıyoruz ve bu dramla ilgili tarihi gerçeklerin tartışmasız tam anlamıyla kabul edilmesini istiyoruz” şeklinde konuşan Mahtesian, uluslararası hukukun bekçileri olduğunu söyleyen büyük güçlerden Türkiye`ye modern dünyada sorumluluklarını üstlenmesi ve suçunu kabul etmesi için baskı yapmalarını istediklerini kaydetti.
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