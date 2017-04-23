Konusu 1915 Olayları Olan 'The Promise' Gösterimde

1915 olaylarını konu alan “The Promise-Söz” adlı film Amerika dahil birçok ülkede gösterime girdi.
Filmin başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Christian Bale’in yanısıra Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Angela Sarafyan rol alıyor.
Filmin yönetmenliğini ise Terry George yapmış. Terry George senaryoyu da Robin Swicord ile birlikte yazmış.
Filmin konusu Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerinde geçiyor. Fransa’da tanınmış Amerikalı gazeteci, Ana ile tıp öğrencisi Michael arasındaki aşk sırasında o dönemde yaşananlar beyazperdeye yansıtılıyor.
Filmin prömiyeri Los Angeles’ta yapıldı.Christian Bale filmde rol almadan önce 1915 olaylarından haberdar olmadığını kaydetti.
Bale, “Haberleri izliyordum, Yezidiler bir dağda katlediliyordu, Ermeniler’in de bir dağın tepesinde katledildiği senaryoyu okudum, bu devam ediyor, Ermeni soykırımı sonuçlarının bilgisizliği, o tarihten bu yana olan diğer soykırımları muhtemelen kışkırttı” dedi.
"The Ottoman Lieutant-Osmanlı Subayı"
Sinemalarda 1915 olaylarını içeren bir başka film daha yakında gösterime girecek. Türkiye’de yakında gösterimde olacak. The Ottoman Lieutenant-Osmanlı Subayı.
Filmde bir Türk subayının tehlikede olan Ermenileri kurtarma çabası beyaz perdeye yansıtılıyor. Filmde bir de aşk üçgeni var. Genç bir hemşire itirazlara rağmen savaş bölgesinde ve iki aşk arasında kalıyor.
Filmin başrollerinde Josh Hartnett, Michiel Huisman, Hera Hilmar rol alıyor. Ben Kingsley ve Haluk Bilginer de filmde rol alan oyuncular arasında. Yönetmen koltuğunda ise Joseph Ruben var. Bir Yunan lobi kuruluşu olan Amerikan Helen Konseyi filme boykot çağrısı yaptı ve amacının “The Promise” filmine zarar vermek olduğunu kaydetti.
“Osmanlı Subayı” Mayıs ayında Türkiye’de gösterime girecek. İki filme yönelik eleştiriler olsa da gişedeki başarıları son sözü söyleyeceğe benziyor.
http://www.amerikaninsesi.com/a/konusu-1915-olaylari-olan-the-promise-gosterimde/3820707.html
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