Lavrov: Azerbaycan ve Ermenistan, çözümün temel ilkeleri üzerinde anlaştı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ kriziyle ilgili ihtilafları belirgin şekilde azalttığını ve çözümün temel ilkeleri üzerinde anlaştığını söyledi.
Azerbaycan'da yayın yapan 'Bakinskiy Raboçiy' dergisi için bir makale kaleme alan Lavrov, "Arabulucuların yardımları sayesinde taraflar, birçok ihtilaflı konuda pozisyonlarını yakınlaştırmayı başardı. Genel olarak, çözüm için temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandı" dedi.
Dün Ermenistan'da yayın yapan 'Novoye Vremya' gazetesine demeç veren Lavrov, çözümün Ermenistan ve Azerbaycan'ın siyasi iradesine ve iki ülkenin çözüm için uzlaşmaya hazır olmalarına bağlı olduğunu kaydedip, "Birçok konuda anlaşma sağlanıyor. Birkaç konu kaldı ve bunlar en zor konular arasında yer alıyor. Ancak çalışmaların sonuçları, tarafların siyasi iradesine ve çözüm için uzlaşma konusunda esneklik göstermeye hazır olmalarına bağlı" demişti.
https://tr.sputniknews.com/rusya/201704041027928260-lavrocazerbaycan-ve-ermenistan-cozumun-temel-ilkeleri-uzerinde-anlasti/
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