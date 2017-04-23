'Moskova’da Rus, Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları üçlü görüşme yapacak'
Azeri APA ajansının haberine göre, 27 Nisan’da Moskova’da Rus, Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları üçlü bir görüşme yapacak.
Haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan’ın görüşmede Yukarı Karabağ sorununun çözümü ile ilgili konuları ele alacağı kaydedildi. Görüşmenin Moskova’nın inisiyatifi ile gerçekleşeceği de belirtildi.
19 Nisan’da Rusya Dışişleri Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova da böyle bir üçlü görüşmenin yapılabileceğini açıklamıştı.
Sputnik’e konuşan Azeri gazeteci-yazar Şakir Eminbeyli, Rusya’nın Yukarı Karabağ sorununun çözümü bağlamında attığı adımlara işaret ederek, “Ne yazık ki şimdiye kadar Karabağ sorunuyla ilgili yapılan görüşmelerden hiç bir somut sonuç çıkmadı. Üçlü görüşmenin Rusya’nın inisiyatifiyle gerçekleştirilmesi önemli. Fakat görüşme için değil somut sonuç için görüşme masasına oturmak lazım. Bu görüşmenin sorunun çözümüne katkı sağlayacağını umuyoruz. Rusya bölgede önemli rol oynuyor” değerlendirmede bulundu.
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