Mısır'da Kilise İçinde Patlama: 21 Ölü, 50 Yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Tanta kentinde yer alan Aziz George kilisesinde meydana gelen patlamada 21 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
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21 KİŞİ ÖLDÜ, 50 KİŞİ YARALANDI
Kilisenin girişinde meydana gelen patlama, Hristiyanların Hz. İsa'nın Kudüs'e girişini kutladığı bir bayram gününe denk geldi. Ölü sayısı 21 yaralı sayısı ise 50 olarak bildirildi.
SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
Kilisede bir bombanın patlatıldığı ya da intihar bombacısı ihtimalleri değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığı belirtildi.
Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
ÇOK SAYIDA CANSIZ BEDEN VAR
Kilisenin önünde çok sayıda cansız beden olduğu, cesetlerin gazetelerle kapatıldığı belirtiliyor.
İKİNCİ PATLAMA OLDU
Tanta kentinde dakikalar sonra ikinci bir patlama meydana geldi. Yerel basına göre ikinci patlama bir polis karakolu hedef alındı.Ancak ikinci patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
MISIR'IN EN BÜYÜK KENTLERİNDEN BİRİ
Mısır'ın en büyük kentlerinden biri olan Tanta, Kahire ve İskenderiye arasında yer alıyor.
2016'DAKİ SALDIRIDA 25 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Kahire'nin en büyük Kıpti katedraline Aralık 2016'da düzenlenen bir saldırıda 25 kişi ölmüş, 49 kişi de yaralanmıştı. Bu, son yıllarda Mısır'daki Hristiyanları hedef alan en kanlı saldırı olmuştu.
http://www.haberler.com/misir-in-tanta-sehrinde-bir-kilisede-meydana-gelen-9477656-haberi/
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