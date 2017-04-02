Rum Meclis Başkanı, Yeni Ermeni Başpiskoposu ile görüştü
Rum Temsilciler Meclisi Başkanı ve Kıbrıs`ta yeni Ermeni Başpiskoposu Horen Doğramaciyan, bugün gerçekleştirdikleri görüşmede, Kıbrıs`ı, tüm dünyadan Ermenilerle bağlayan yakın bağları yinelediler.
Açıklamada, iki yetkilinin görüşmede, ülke toplumunun ayrılmaz, aktif ve ilerici bir parçası olarak, Kıbrıs Ermeni dini grubunun rolüne değindikleri belirtildi.
Ermeni Başpiskopos, Rum Parlamentosunda, Kıbrıs kökenli, Ermeni toplumuna, tüm dünyadaki Ermenilere ve aynı zamanda 2015`te Ermeni soykırımını inkar suçu konusunun Rum Meclisi tarafından onaylanmasında sunduğu istikrarlı desteğinden dolayı Rum Meclis Başkanına teşekkürlerini ifade etti.
Meclis Başkanı ve Ermeni Başpiskoposu ayrıca, gerek Kıbrıs`ta, gerekse Orta Doğu`da geniş Hristiyan bölgesinde, kültürel ve dini mirasın korunması ihtiyacına da değindiler.
Görüşmede, Ermeni Başpiskoposuna, Rum Temsilciler Meclisinde Ermeni Dini Grup temsilcisi Vartikes Mahteşiyan eşlik etti.
http://www.kibrispostasi.com/rum-meclis-baskani-yeni-ermeni-baspiskoposu-ile-gorustu-2903
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