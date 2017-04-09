Sınırları aşan Ermeni genç girişimciler
Rupen Varjabedyan
Genç Ermeni İşadamlarını buluşturan forumun ikincisi bu yıl Temmuz ayında Ermenistan’da düzenlenecek. Forumdan beklentileri Mikael Mikaelyan değerlendirdi.
Ermenistan genç iş adamları dünya piyasalarıyla temas kurma çerçevesinde Türkiyeli Ermenilerle de ilişki geliştirmek çabasında. Bu kapsamda, Ermenistan Genç İş Adamları Derneği tüm diaspora ülkelerinden Ermenilerin katıldığı bir forum düzenliyor. Bu yıl Temmuz ayında ikincisi düzenlenecek olan forum öncesi, dernek başkanı Mikael Mikaelyan’la konuştuk.
Derneğiniz bir sivil toplum örgütü mü, yoksa devletten herhangi bir destek alıyor musunuz?
Genç İş Adamları Derneği, kâr amacı gütmeyen bir örgüt olarak 2012’de kuruldu. Temel amacı, Ermenistan’da yatırımların geliştirilmesini sağlamak. Derneğimiz, 2014’ten bu yana da Avrupa Genç Girişimciler Federasyonu (YES for Europe) üyesi. Devletten bir destek görmüyoruz. Dernek kendi kendini finanse ediyor.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18079/sinirlari-asan-ermeni-genc-girisimciler
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