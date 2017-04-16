TRT spikeri özür diledi
TRT Spor canlı yayınında Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Gültiken’le birlikte statta yaşananları anlatan Bakırcıgil, olaylarla ilgili ‘Ermeni diasporası’na işaret etti. TRT spikeri, “Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu, dolayısıyla Türk taraftarlara karşı provokasyonların olabileceği çok açık bir şekilde dile getiriliyordu” dedi.
‘Beşiktaş’a gönül vermiş binlerce Ermeni tanıyorum’
Ali Gültiken ise,“Ermeni vatandaşlarımızın tamamını bu işin içine sokmayalım. Ermeni cemaati Beşiktaş’ı çok seven bir topluluktur. Beşiktaş’a gönül vermiş binlerce insan tanıyorum. Taraftarların içinde olayı terörize etmek isteyen yapılar olabilir” ifadelerini kullandı.
Yanlış anlaşılmış
Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu yorumu nedeniyle özür dileyen Bakırcıgil, ‘yanlış anlaşıldığını’ söyledi.
http://www.cnnturk.com/spor/futbol/trt-spikeri-ozur-diledi
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