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TRT spikeri özür diledi

Beşiktaş’ın Lyon’a 2-1 mağlup olduğu Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçının öncesinde yaşanan olayları aktarırken bölgede Ermenilerin yoğun olarak yaşadığına ‘dikkat çeken’ TRT spikeri Alper Bakırcıgil, tepki çeken bu yorumu nedeniyle özür diledi. Spor yazarı Ali Gültiken de Bakırcıgil'e canlı yayında tepki gösterdi.



TRT Spor canlı yayınında Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Gültiken’le birlikte statta yaşananları anlatan Bakırcıgil, olaylarla ilgili ‘Ermeni diasporası’na işaret etti. TRT spikeri, “Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu, dolayısıyla Türk taraftarlara karşı provokasyonların olabileceği çok açık bir şekilde dile getiriliyordu” dedi.

‘Beşiktaş’a gönül vermiş binlerce Ermeni tanıyorum’

Ali Gültiken ise,“Ermeni vatandaşlarımızın tamamını bu işin içine sokmayalım. Ermeni cemaati Beşiktaş’ı çok seven bir topluluktur. Beşiktaş’a gönül vermiş binlerce insan tanıyorum. Taraftarların içinde olayı terörize etmek isteyen yapılar olabilir” ifadelerini kullandı.

Yanlış anlaşılmış

Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu yorumu nedeniyle özür dileyen Bakırcıgil, ‘yanlış anlaşıldığını’ söyledi.

http://www.cnnturk.com/spor/futbol/trt-spikeri-ozur-diledi
tarih: Pazar, Nisan 16, 2017
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