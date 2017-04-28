Trump geleneği bozmadı: ‘Ermeni soykırımı’ mesajında ‘Büyük Felaket’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Ermeni soykırımı’nın 102’inci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada ‘soykırım’ yerine Ermenice ‘Büyük Felaket’ anlamına gelen ‘Meds Yeghern‘ ifadesini kullandı.
Fotoğraf: Reuters (Arşiv)
Trump’ın selefi Barack Obama da başkanlığı süresince aynı ifadeyi kullanmıştı.
Obama, başkan seçilmeden önce Illinois Senatörü olduğu 18 Ocak 2008 tarihindeki seçim kampanyası sırasında, “Başkan seçilirsem, Ermeni soykırımını tanıyacağım” demişti.
Ermeni diasporası, ‘Ermeni soykırımı‘nın 100. yıldönümünde de ‘soykırım‘ yerine ‘Meds Yeghern‘ ifadesini kullanan Obama’nın kelime oyunu yaptığını söylemişti.
Trump, konuşmasında şunları söyledi: “Bugün büyük felaketten etkilenmiş insanların hatırasını onurlandırmak adına, 20’inci yüzyılın en büyük zulümlerinden birinin yıl dönümü için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 1915’in başlarında bir buçuk milyon Ermeni sürgün edilmiş, katledilmiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ölüme ilerlemiştir. Masum kayıplarının yasını tutan ve acılardan etkilenmiş tüm dünyadaki ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ermeni toplumunun acılarını paylaşıyorum. Türklerin ve Ermenilerin acı dolu bir tarihle dikkate alma ve kabullenme için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha adil ve hoşgörülü bir geleceğin altyapısını inşa etmede kritik bir eşik olan bu sancılı tarihi kabul etme ve onunla hesaplaşma yolunda Türklerin ve Ermenilerin gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşılıyoruz.”
http://www.diken.com.tr/trump-gelenegi-bozmadi-ermeni-soykirimi-mesajinda-buyuk-felaket-dedi/
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