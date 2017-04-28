Türkiyeli sekiz yazardan Ermenilere mektup

Ermeni Soykırımı’nın yıldönümünde P24 sekiz Türkiyeli yazardan Ermeni kardeşlerine bir mektup iletiyor
Ermeni Soykırımı'nın 102. yıldönümünde, iki yıl önce P24'ün ilettiği sekiz Türkiyeli yazarın Ermeni kardeşlerine mektubunu yineliyoruz...
Bu toprakların yüz binlerce evladı Osmanlı devletinin kararlı ve sistemli kırımına kurban düşeli 100 yıl oldu. Bu yurdun insanı olan yüz binlerce Ermeni kadın, erkek, yaşlı, çocuk 1915’te hayatını yitirdi, ailesini yitirdi, evini yitirdi, yurdunu yitirdi. Bugün 24 Nisan 2015…
Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarını o büyük felaketin 100. yıldönümünde saygı ve mahcubiyetle anarken, Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Platformu olarak sekiz Türkiyeli yazardan Ermeni kardeşlerine bir mektup iletiyoruz. P24’ün yapımcılığını, Enis Rıza’nın yönetmenliğini üstlendiği Mektup’ta Adalet Ağaoğlu, Ahmet Altan, Oya Baydar, Murat Belge, Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Perihan Mağden ve Bejan Matur’un 24 Nisan mesajları var.
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