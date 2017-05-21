Ermeni feminizm tarihçesi arşivleniyor
HABER MERKEZİ – Yazar Lerna Ekmekçioğlu, kendi internet sitesinde 1860-1960 yılları arasındaki Ermeni feminizmi tarihçesini ve yazdığı kitapları arşivliyor.
Yazar Lerna Ekmekçioğlu, 1860-1960 yılları arasındaki Ermeni feminizmi tarihçesini ve konu hakkında yazılan eserleri kendi internet sitesinde arşivliyor.
Sitede Ekmekçioğlu’nun kendi yazdığı kitaplar da yer alıyor.
Arşivde, Ermeni feminizminin 1860’lı yılların başında İstanbul’da ortaya çıkışı ve 1960’lara uzanan mücadelesi anlatılıyor.
Ayrıca arşivde, diasporanın un uzun soluklu feminist dergisinin (Siran Seza’nın Yeridasart Hayuhi) Beyrut’ta 1960’larda kapanmasına kadar yaşananlar yer alıyor.
Kadınların enerjilerini kucaklayan bir gelecek
Dergide yer alan yazılar, kadın haklarını savunmak için kalemleriyle mücadele eden 12 kadın tarafından yazılıyordu.
Kadın yazarlar, Ermeni erkeklerin kadınların potansiyellerinden korkmak, kadın ve erkek arasındaki ince çizgiyi bulanıklaştırmak veya kadınları dışlamak yerine kadınların enerjilerini kucaklayacağı bir gelecek düşlüyorlardı.
Lerna Ekmekçioğlu
Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde McMillan-Stewart Tarih Doçenti ve ayrıca Kadın ve Cinsiyet Etütleri Programına üyesi olan Lerna, İstanbul Getronagan önce Ermeni Lisesi’nden, ardından Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Doktora derecesini New York Üniversitesi Tarih ve Orta Doğu & İslam Araştırmaları Ortak Programı’nda 2008’de alan Lerna, Michigan Üniversitesi’nde Ermeni Araştırmaları Programı’nda bir yıl Manoog doktora sonrası burs kazandı. Lerna, 2006 yılında yayınlanan “Adalet İçin Bir Çığlık” -2006 Osmanlı İmparatorluğundan Türk Cumhuriyetine Ermeni Feminist Beş Yazar (1862-1933) adındaki kitabın da yardımcı editörlük yaptı.
İlk monografisi “Ermenistan’ı İyileştirme- Soykırım Sonrası Türkiye’de Aidiyet Sınırları, 2016 yılında Stanford University Yayınları tarafından yayınlanan Lerna şimdi ise, Osmanlı ve Osmanlı sonrası dünyada Ermeni feministlerle ilgili bir kaynak ders kitabı hazırlıyor.
History of Armenia’dan çeviren Gazete Şûjin
http://gazetekarinca.com/2017/05/ermeni-feminizm-tarihcesi-arsivleniyor/
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