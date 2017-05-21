Ermenistan 55 MW’lık GES kuracak
Ermenistan hükümetinin son dönemde kurduğu geçici bir komisyon ile desteklediği 110 MW kapasiteli güneş enerjisi projelerine hız verildi. Ermenistan Enerji Altyapısı ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 55 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali yatırımı için ihale ilanı verdi. İlana göre, ön yeterlilik sağlayan yatırımcıların 16 Haziran 2017 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
İhalelere bu yılın başında yoğun ilgi gösterilmiş ve önyeterlilik için düzenlenen ihaleye katılan 40 şirketten 10’u yeterli bulunarak ihaleye katılmaya hak kazanmıştı. İhale sürecinin 2018 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
İHALE GENİŞLETİLEBİLECEK
Ermenistan’ın Doğu’sundan bulunan Gegharkunik bölgesinde Masrik’te kurulacak 55 MW’lık güneş santrali için 40 ila 60 milyon dolar arasında bir yatırım yapılması öngörülüyor. Projenin şirketlerden gelen taleplere göre 100 MW’a kadar genişletilebileceği de ifade ediliyor.
Ermenistan hükümeti 1 MW’lık (Lisanssız) güneş enerjisi santrallerine özel teşvik sistemi uyguluyor. Ülkede bu santrallerden üçüncüsünün inşasına Nisan ayında başlandı. Erivan ayrıca 150 Kw’a kadar olan evsel ve ticari güneş projelerini de destekliyor.
http://www.enerjigunlugu.net/icerik/22897/ermenistan-55-mwlik-ges-kuracak.html
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