Pakrat Estukyan’a Ermenistan devlet nişanı
Her yıl Mayıs ayında cumhurbaşkanı adına verilen Ermenistan Devlet Nişanı’na bu yıl gazetemiz (Agos'un) Ermenice sayfaları editörü ve köşe yazarı Pakrat Estukyan layık görüldü.
Geleneksel olarak her yıl Mayıs ayında cumhurbaşkanı adına verilen Ermenistan Devlet Nişanı’na bu yıl gazetemiz Ermenice sayfaları editörü ve köşe yazarı Pakrat Estukyan layık görüldü. Ödül töreni 26 Mayıs Cuma günü Yerevan’da Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda gerçekleştirilecek.
Her yıl bilim, sanat, edebiyat ve klasik müzik dallarında verilen ödül törenine Cumhurbaşkanını yanı sıra, hükümet üyeleri, Ermenistan Fonu yöneticileri, fonun yurt dışındaki temsilcileri ve davetliler katılıyor.
Ödüle daha önce Türkiye’den Hrant Dink ve Ragıp Zarakolu layık görülmüştü.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18473/pakrat-estukyana-ermenistan-devlet-nisani
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