Pegasus’un Ermenistan uçuş planı askıya alındı

KERİM ÜLKER
Perde Arkası
Türk havacılık şirketleri rotalarına uzak coğrafyalardaki ülkeleri eklerken bir yandan da komşularda arayış içinde. Siyasi nedenlerden dolayı 7 sınır komşumuzun sadece 5’ine uçaklarımız iniyor. Irak ile de bazen aksayan bir trafik var.
Haftada 3 gün sefer yapacaktı
Suriye ile birlikte Türk uçaklarının rotasında olmayan Ermenistan’ın başkenti Erivan’a bir Türk şirketi girmek üzere uzun zamandır hazırlık içindeydi. Sabancı Ailesi’ne ait Pegasus’tan bahsediyorum. 1 Haziran 2017’de de ilk uçuşunu gerçekleşecekti. Ancak 27 Nisan’da bu plan ertelendi. Ermenistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Sergei Avetisyan, Avrupa Birliği’nin kapsamlı hava taşımacılık anlaşmasına dair müzakerelerin birinci etabının gerçekleştirildiği toplantıda Pegasus’un uçuş planından bahsetti. Pegasus’u işaret eden Avetisyan, “Söz konusu hava yollarından aldığımız bir mesajda, bazı teknik sorunlarının ortaya çıktığı belirtildi. Havayolu şirketleri, kendi kararıyla piyasaya giriyor" açıklamasında bulundu.
Başkent Erivan’daki Zvartnost Havalimanı’na İstanbul’dan direkt uçuşlara başlamayı hedefleyen Pegasus Havayolları’nın hedefi haftada 3 sefer yapmaktı. Ermeni basını bununla ilgili olarak “Pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada üç gün Erivan’a sefer düzenleyecek” demişti.
Hâlen Ermenistan vatandaşları Gürcistan üzerinden Türkiye’ye seyahat ediyorlar.
Aras Kargo'da sular durulmuyor bu kez yönetici kayyum atandı
Şubatta ticari kayyumun atandığı Aras Kargo’da bu kez yönetici kayyum görevlendirildi. Aras Kargo Anonim Şirketi’nin yüzde 48.13 hissesine sahip A grubu hissedarları, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve Meral Aras’ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı başvuru neticesinde Aras Kargo’ya mahkeme tarafından 5 Mayıs’ta yönetici kayyum heyeti atandı. Yönetici kayyum heyetinde Mehmet Yorulmazer, Yasin Doğan, Uğur Gürsoy, Ercan Gür ve Yurdakul Tunçer bulunuyor.
Avusturyalılar destek verdi
Yapılan açıklamada; şirketin organsız olduğu ve acilen ‘Yönetim Kayyum’ atanması gerektiği belirtilerek, şirkete 5 kişilik Yönetici Kayyum ataması yapıldığı, kayyumların en az ikisinin müşterek imzası ile şirketi temsile yetkili oldukları duyuruldu. Böylece şirketin etkin şekilde çalışmasının önündeki engellerin de kalkmış olduğu kaydedildi. Duruşmaya katılan şirketin yüzde 25 hissedarı Austrian Post vekilleri de kayyum atanması talebine destek verdi. Bilindiği gibi geçtiğimiz şubat ayında ticari kayyum atanmış ancak yönetimsel anlamda ve hissedarlar arası süreç konusunda bir katkı sağlanamamıştı. 3 Mayıs’ta da Avusturyalı şirket ile Aras Kargo’nun hissedarları arasında satış işlemleri Rekabet Kurumu’na yansımıştı. Kuruma başvuran tarafl ardan Austrian Post, yüzde 50’lik hisseyi almak için talepte bulunmuştu.
http://www.dunya.com/kose-yazisi/pegasusun-ermenistan-ucus-plani-askiya-alindi/361949
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