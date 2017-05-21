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'Rusya, Ermenistan'daki üssünü genişletebilir'

Rusya'nın Erivan Büyükelçisi İvan Volinkin, Rusya'nın Ermenistan'daki üssünün genişletilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını ifade etti.




Rus basınına konuşan Volinkin, Ermenistan'daki Rus üssü Erebuna'nın Ermenistan'ın güvenliğini sağlamak ve çeşitli sorunların çözümü için faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Rus büyükelçi, Rusya ve Ermenistan arasındaki askeri anlaşmalar temelinde Erebuna üssünün genişleyebileceğini de vurguladı.

Rusya, 1995'te kurduğu Erebuna üssünü son yıllarda yeni nesil savaş uçakları ve helikopterleriyle takviye etti.

Rusya'nın, Ermenistan'ın Türkiye sınırı yakınındaki Gümrü kentinde de bir askeri üssü bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/haberler/201705091028397647-rusya-ermenistandaki-ussunu-genisletebilir/
tarih: Pazar, Mayıs 21, 2017
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