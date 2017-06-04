Asimder Başkanı Gülbey: "Ermeni Hastanesi Fetö'cü Polisleri Tedavi Ediyor"
ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye’de bulunan 57 Ermeni Vakfının, Gezi Parkı olaylarında hükümet karşıtı eylemlere destek verdiklerini şimdi de FETÖ terör örgütü üyesi polislere ücretsiz tedavi ile maddi yardım yaptıklarını ileri sürdü. Gülbey, "Türkiye’de Ermeni cemaatleri hep devlet karşıtı olaylar içerisinde yer almış ve etkin rol oynamıştır. Gezi Parkı olaylarında İstanbul HDP Milletvekili Garo Paylan ve arkadaşlarının kışkırtma olaylarının başını çektikleri sanal ortamda yayımlanan videolarda gördük. PKK terör örgütü üyelerinin mezarını ve ailelerini CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile birlikte ziyaret edip başsağlığı dileyen CHP İstanbul Milletvekili Ermeni asıllı Selina Doğan’ı unutmadık. Şimdilerde ise, FETÖ terör örgütü üyesi oldukları için görevlerinden alınan polis memurları ve ailelerine ücretsiz tedavi edip toplanan paralarla maddi destek olan Ermeni Surp Agop Pirgiç Hastanesi ortaya çıkmaktadır" dedi.
Gülbey, "Yetkilileri tekrar göreve davet ediyoruz. Ermeni Surp Agop Birgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun yakında yapılacak olan Türkiye Ermeni Cemaati Patrik seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler yaptığını ve 57 adet Ermeni vakfının yönetim kurulu seçimleri için devlet makamları tarafından izin verilmesini görüşüyor. FETÖ terör örgütü üyelerine çeşitli imkanlar sağladığı ve maddi yardımlarda bulunduğu belirtilen Ermeni Surp Agop Pirgiç Hastanesi Vakfının yetkilileri ne kadar güvenilirler. Maddi geliri yüksek olan taşınmazlara sahip olan ve binlerce üyesi bulunan aynı zamanda 21 adet Ermeni okulları olan bu vakıf yönetimlerini böyle zihniyetlerin eline bırakmak ne kadar sağlıklı olacaktır. Ermeni cemaati patrik başvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı zorla istifaya zorlayıp, yerine Almanya Ermenileri Ruhani önderliği görevini yürüten sözde Ermeni soykırımı tanıyan ve tanınması için çalışmalar yapan faşist Başpiskopos Bekçiyan’ın getirilmek istenmesi FETÖ terör örgütünün ve onun destekçisi olan Almanya, Ermenistan ve Avrupa ülkelerinin oyunu olduğu konusunda şüphelerimiz ve endişelerimiz bulunmaktadır. Terör örgütleri ile isimleri anılmaya başlayan Ermeni vakıf ve derneklerinin ciddi bir incelemeden geçmesi gerektiği, İçişleri Bakanlığının ve Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünün ivedi bir şekilde bu kuruluşların faaliyet, gelir ve giderlerini inceleme başlatması gerekmektedir" ifadelerini kaydetti.
http://www.milliyet.com.tr/asimder-baskani-gulbey-ermeni-hastanesi-igdir-yerelhaber-2082223/
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