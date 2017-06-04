Atatürk Havalimanı üzerine drone uçaran kişiye hapis cezası verildi
İstinaf Mahkemesi, Atatürk Havalimanı üzerinde insansız hava aracı (drone) uçuran Aspet Manukyan'a yerel mahkemece verilen beraat kararını kaldırarak, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Manukyan'a verilen bu cezayı 5 yıl süre ile erteledi.
Yerel mahkemede beraat etti
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde insansız hava aracı (drone) uçuran Aspet Manukyan hakkında, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, beraat kararı ile sonuçlandı.
Şikayetçiler kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı
Şikayetçiler, bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından bugüne duruşma verildi. Duruşmaya sanık Aspet Manukyan ile şikayetçilerin avukatları katıldı. Sorgusu yapılan Manukyan, kullandığı dronenin suçu tarihinde insansız hava aracı statüsünde olmadığını, akıllı oyuncak statüsünde olduğunu belirterek, "Atatürk havaalanının uçuş yasağının olduğu alanda uçurtmadım" dedi. Şikayetçilerin avukatları ise sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istediler.
İstinaf savcısı ceza istedi
İstinaf Savcısı Osman Öztürk, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın sivil havacılık kurallarını ihlal ederek drone tabir edilen insansız hava aracını İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde uçurtarak tava trafiğini tehlikeye soktuğunu, bu nedenle yerel mahkemenin beraat kararının kaldırılarak sanığın, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan cezalandırılmaını istedi.
Manukyan beraatini istedi
Son sözü sorulan sanık Manukyan, insansız hava aracını pistin üzerinde ve uçakların iniş-kalkış koridorunda uçurmadığını, hava trafiği güvenliği tehlikeye atmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.
10 ay hapis cezası ile cezalandırıldı
19. Ceza Dairesi, Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 11 Kasım 2016 tarihli beraat kararını kaldırarak Manukyan'a, "Trafiği tehliyeke sokmak" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Manukyan'ın cezasını iyi halden 10 aya indiren mahkeme, bu cezayı da 5 yıl süre ile erteledi.
http://www.cnnturk.com/turkiye/ataturk-havalimani-uzerine-drone-ucaran-kisiye-hapis-cezasi-verildi
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