Bakırköy’de Geleneksel Ermeni Kıyafetleri Defilesi Yapılacak
Bakırköy Belediyesi, Julia Mutlu'nun koleksiyonundan "Geleneksel Ermeni Kıyafetleri Defilesi ve Dans Grubu" gösterisi düzenliyor. Defile ve dans gösterisi bu akşam saat 21.30'da Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Julia Mutlu'nun koleksiyonundan "Geleneksel Ermeni Kıyafetleri Defilesi ve Dans Grubu" gösterisi bu akşam saat 21.30'da Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte; Julia Mutlu'nun koleksiyonundaki geleneksel Ermeni kıyafetleri izleyicilerin beğenisine sunulacak. Etkinlikte ayrıca Dans Grubu gösterisi de gerçekleşecek.
http://www.habersitesi.com/bakirkoyde-geleneksel-ermeni-kiyafetleri-defilesi-yapilacak-127594h.htm
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