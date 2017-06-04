California'da Ermenileri sevindiren karar
Eyalet Meclisi'nin Tahsisat Komisyonu'nun benimsediği bir tasarının genel kurulda onaylanması durumunda kasar yasalaşacak.
ABD'deki Ermeni kuruluşları ve medyasınca "tarihi" olarak nitelenen "Türk Tahvillerinin Elden Çıkarılması Tasarısı" California Eyaleti'nin Tahsisat Komisyonu'nca onayladı. Tasarının yasallaşması için ise Genel Kurul'da da kabul edilmesi gerekiyor.
Söz konusu tasarının, California Kamu Emeklilik Sistemi ve California Eyaleti Öğretmenler Emeklilik Sistemi yönetim kurullarının, "Türk Hükümetince ihraç edilen veya Türk Hükümetinin sahip olduğu, kontrol ettiği veya yönettiği yatırım araçlarına ek veya yeni yatırımların yapılması veya var olanların yenilenmesini" yasakladığına dikkat çekildi.
ERMENİ VEKİL MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ
Tasarıyı sunan Ermeni kökenli Californiya Eyaleti Meclis Üyesi Adrin Nazaryan da, tasarının komisyonda kabul edilmesinden duyduğu memuniyeti dile getirdi.
http://www.hurriyet.com.tr/californiada-ermenileri-sevindiren-karar-40477626
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