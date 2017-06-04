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California'da Ermenileri sevindiren karar

Nüfus itibariyle ABD'nin en büyük eyaleti California Eyalet Meclisi'nde 1915 olaylarına ilişkin Ermeni vekiller tarafından getirilen bir tasarı ilk aşamada kabul edildi. Eyalet Meclisi'nin Tahsisat Komisyonu, Ermeni olaylarının Türkiye tarafından 'soykırım' olarak kabul edilmemesi nedeniyle Türkiye tarafından ihraç edilen ve Türkiye'nin sahip olduğu yatırım araçlarının yenilenmesine yasak getiren tasarıyı kabul etti. Kararın Genel Kurul'da da kabul edilmesi durumunda yasa haline geleceği belirtiliyor.



Eyalet Meclisi'nin Tahsisat Komisyonu'nun benimsediği bir tasarının genel kurulda onaylanması durumunda kasar yasalaşacak.

ABD'deki Ermeni kuruluşları ve medyasınca "tarihi" olarak nitelenen "Türk Tahvillerinin Elden Çıkarılması Tasarısı" California Eyaleti'nin Tahsisat Komisyonu'nca onayladı. Tasarının yasallaşması için ise Genel Kurul'da da kabul edilmesi gerekiyor.

Söz konusu tasarının, California Kamu Emeklilik Sistemi ve California Eyaleti Öğretmenler Emeklilik Sistemi yönetim kurullarının, "Türk Hükümetince ihraç edilen veya Türk Hükümetinin sahip olduğu, kontrol ettiği veya yönettiği yatırım araçlarına ek veya yeni yatırımların yapılması veya var olanların yenilenmesini" yasakladığına dikkat çekildi.

ERMENİ VEKİL MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Tasarıyı sunan Ermeni kökenli Californiya Eyaleti Meclis Üyesi Adrin Nazaryan da, tasarının komisyonda kabul edilmesinden duyduğu memuniyeti dile getirdi.

http://www.hurriyet.com.tr/californiada-ermenileri-sevindiren-karar-40477626
tarih: Pazar, Haziran 04, 2017
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