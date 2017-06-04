Ermeni cemaati hastanesinde tartışma yaratan FETÖ soruşturması
Ermeni Cemaati'nin Hastanelerinden Surp Agop Pirgiç Hastane Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun özel koruması ile korumakla görevli resmi polis arasında yaşanan tartışma mahkemeye taşındı...
Şirinoğlu'nun tartışma sonrası işten çıkarılan koruması Ö.K., Şirinoğlu'nu koruyan polis memuru S.T.'nin FETÖ bağlantılı olduğunu, bazı polislerle birlikte gizli çekim ve şantaj işleri yaptıklarını iddia etti.
Polislerin hasta ortaklarını tehdit eden şahıslarla da bağlantılı olduğunu iddia eden Ö.K., hastaneden alınan paraların görevden alınan FETÖ bağlantılı polislere aktarıldığını söyledi. Ö.K., Polis memuru S.T.'nin hastane bilgisayarına kopyaladığı telefonundan söz konusu iddialarına dair fotoğraf ve belgelerle birlikte suç duyurusunda bulundu. Ö.K., söz konusu ilişkileri sorguladıktan sonra işten attırıldığını, eşinin kumpas kurularak terörizmle suçlandığını ve tehdit edildiğini iddia etti.
Ermeni Cemaati’ne ait Surp Agop Pirgiç Hastanesi Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu korumakla görevli polis memuru S.T. hakkında FETÖ şüphesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Polis memuru S.T.'nin “gizli çekim fotoğraflarla” ve “görevini kötüye kullanarak” faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Polis S.T. hakkında ayrıca “FETÖ terör örgütüne destek, tehdit ve şantaj” suçlamaları yöneltildi.
Surp Agop Pirgiç Hastanesi’nde görevli iken işten çıkarılan Ö.K. ve eşi D.B.K., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na, avukatları aracılığıyla polis memuru S.T. hakkında suç duyurusunda bulundu.
“HASTANE YÖNETİMİNİ ADETA FETÖ ÜYESİ GİBİ BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞTI”
Suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkil Ö.K. yaklaşık 5 sene boyunca, Surp Agop Pirgiç hastanesi başkanı Bedros Şirinoğlu’nun hem özel koruması hem de şoförlüğünü yapmış, 31.01.2017 tarihinde işten çıkarılmıştır. Neredeyse 2 sene önce şüpheli polis memuru S.T. aynı hastanede koruma memuru olarak göreve başlamıştır. Görev süresinde Fetö terör örgütü ile bağlantılı, ihraç edilen polis memurları Zeytinburnu Asayiş Büro’da görevli komiser F.Ç., Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Trafik şubede görevli Ü. komiser, Pasaport şubede görevli Y. komiser Gayrettepe Koruma Şubede görevli M.E ile yakın ilişkiler kurarak hastaneye getirmiş, hastanede muayene ettirmiş, muayene ücretlerinin hastane tarafından karşılanmasını sağlamış, hastane başkanıyla şahsi görüştürmeler yaptırarak ileride tehdit unsuru olarak kullanılmak üzere gizli gizli fotoğraflarını çekmiştir. Bu polisler kanalıyla hastane yönetim kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışmış, hastanede tehlike arz eden herhangi bir olay olmamasına rağmen özellikle asayiş büro ile olan yakın ilişkilerini kullanarak hastaneye aralıklarla bir sürü polis çağırmış, hastane yönetim kurulu üyelerini adeta FETÖ üyesi gibi polislerce baskı altına almaya çalışmıştır.”
“VATAN’A ALDIRACAĞIM ONU”
Suç duyurusu dilekçesinde şikayetçi Ö.K.’nın polis memuru S.T. ile hastanede ortak kullandığı hastaneye ait bilgisayarda şans eseri gördüğü bazı fotoğraflar ve yazışmalara rastladığı ve bu yazışmaların hastane yönetimini tehdit eden Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2016/618 e sayılı dosyasıyla yargılanan A.S. ile olduğu yer aldı.
Bu olayın ardından gelişen olaylar dilekçede şöyle anlatıldı:
“Bilgisayarında kayıtlı bu suç teşkil eden ilişkilerin müvekkilce tespit edildiğini anlayan şüpheli polis memuru akabinde bu bilgileri bilgisayarından silmiş, hemen şahsına ait telefonunu satmıştır. Bu durum karşısında tedirgin olan polis memuru bu sefer, müvekkil hakkında yine bağlantılarını ve yetkilerini hukuka aykırı kullanmak suretiyle araştırmalar yapmış, ne müvekkilin ne de ailesinin suç teşkil eden herhangi bir olayına rastlayamadığı için müvekkilin eşi ve diğer müvekkil D.B.K. hakkında araştırmalar yapmıştır. D.B.K.’nın terör örgütü üyesi olduğu yönünde tamamen gerçeğe aykırı dedikoduları tüm hastanede yaymış, müvekkil Ö.K.ya ‘senin eşin terör örgütü üyesi, benim bağlantılarım sağlam, Vatan’a aldıracağım onu’ diyerek tehdit etmiştir. Hatta hastane başkanını da bu şekilde yönlendirerek müvekkil Ö.K.'ya ait silah ruhsatını iptal ettirmiştir. Müvekkil silah ruhsatının iptaline anlam veremeyince hastane başkanı ile görüşmüş, başkan ‘senin hanım PKK’lıymış, S. söyledi’ demiştir.”
“POLİS MEMURLARINA PARA GÖNDERDİ” İDDİASI
Ö.K. ve eşi D.B.K.'nın suç duyurusu için bir avukatlık ofisinin gitmesinin ardından ise aileye operasyon yapıldığı belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde bu olaya şöyle dikkat çekildi:
“Tüm bu olayların akabinde müvekkil ve eşi avukatlıklarını yapmam ve bu polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunmam için 30.01.2017 tarihinde ofisime gelmiş, avukatlık vekaletnamesi çıkarmış, ertesi gün tarafımızca suç duyurusunda bulunulacakken, müvekkillerden D.B.K. aynı gece ev araması kararıyla alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM şubeye götürülmüş, üç gün süreyle göz altında tutulmuş, sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılmıştır.
Yine müvekkillerden D.B.K’nın gözaltına alındığı günün ertesi günü müvekkil Ö.K. da eşinin sözde terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla işten çıkarılmıştır.
Şüpheli polis memurunun telefon kayıtları incelendiğinde hastane yönetim kurulu üyelerini tehdit eden A.S. ile olan bağlantısı tespit edilebilecektir. Sunmuş olduğumuz eklerde polis memurunun başkalarına ait ve hastane başkanına ait fotoğrafları gizli gizli çekmek suretiyle bu fotoğrafları bu şahısları tehdit etmek amaçlı kullanacağı da ortadadır.
Ayrıca şüphelinin kendi hesabından yukarıda bahsettiğimiz polis memurlarına para gönderdiği müvekkil Ö.K. tarafından haricen öğrenilmiştir."
http://odatv.com/ermeni-cemaati-hastanesinde-tartisma-yaratan-feto-sorusturmasi-2905171200.html
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