Ermeni patrik vekili Aram Ateşyan istifa etti
HABER MERKEZİ – Agos’un haberine göre Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Patrik Vekilliği görevinden istifa etti.
Türkiye Ermenileri, bir süredir yeni patrik seçiminin yapılması için girişimlerini sürdürüyordu.
Kilise geleneklerine göre, seçim sürecinin başlayabilmesi için Patrik Genel Vekilliğinin ortadan kalkması gerekiyordu.
Agos’un haberine göre Ermeni toplumu içinde yaşanan tartışmaların ardından, Patrik Genel Vekili Başespikops Aram Ateşyan, bugün bazı vakıf yöneticileri ve hayırseverle bir araya geldi.
Toplantıya katılan vakıf yöneticileri, Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliğinden istifa ettiğini belirttiler.
Türkiye Ermenileri Patrikhanesinin, istifa kararını resmi açıklamayla duyurması bekleniyor.
Ne olmuştu?
Türkiyeli Ermeniler patriğini dokuz yıldır seçemiyor.
Türkiyeli Ermenilerin ruhani lideri Patrik II. Mesrob Mutafyan’ın 2008 yılında hastalanması üzerine patrik seçimi yapılamamıştı. Çünkü geleneğe göre, patrik seçimi için ya patriğin ölmesi ya da istifa etmesi gerek.
“Seçim olacak mı olmayacak mı” tartışmalarıyla geçen iki yılın ardından İstanbul Valiliği kararıyla Aram Ateşyan Patrik vekilliğine getirilmişti.
Ekim 2016’da Patrik II.Mesrop’un emekli edilmesine karar verilmişti ancak geçen sürede seçimle ilgili bir ilerleme kaydedilemedi.
Şubat 2017’de Ruhani Liderler Kurulu Başkanı Sahak Maşelyan’ın istifa etmesiyle seçim sürecinde yeni bir aşamaya geçilmişti.
Ermenistan’da arabulucuların yaptığı toplantı sonucunda seçim sürecinin başlatılması ve kaymakam seçilmesi kararlaştırılmıştı.
Mart ayında yapılan oylamada ise Patriklik seçim sürecini yönetecek olan kaymakam (değabah) olarak Almanya Ermenileri Ruhani Önderi Başepiskopos Karekin Bekçiyan Değabah seçildi ancak seçim sürecine İstanbul Valiliği müdahale edilmişti.
Agos tartışmaların geçtiği dönem bu durumu “Ateşyan seçimi kaybetti, devlet müdahale etti” başlığıyla manşetine taşımıştı.
Adaylar
Kaymakam seçiminde Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Episkopos Sahak Maşalyan ve Almanya Ermenileri Ruhani Önderi Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ın aday olarak yarışması öngörülmüştü. Ancak Maşalyan seçim öncesi yaptığı açıklamada Bekçiyan lehine değabah adaylığından çekileceğini söylemişti.
Seçim nasıl oluyor?
Patrik makamı boşalınca seçim olana kadar kurumları yönetmek için “kaymakam” adı verilen biri seçilir. Seçime kadar tüm işleri patrik yerine o yürütür.
Seçim işlerini yürütmek için de Müteşebbis heyet oluşturulur. Bu heyet tamamen sivil bir heyettir.
İki dereceli bir seçim sistemi var. Bölgelerin nüfus yoğunluğuna göre delege sayısı atanır.
Delegelerin 1/7’si ruhaniler arasından olur. 6/7’si halk tarafından seçilir. Delegeler de patriği seçer.
http://gazetekarinca.com/2017/05/ermeni-patrik-vekili-aram-atesyan-istifa-etti/
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