Ermenistan, AB İle Vize Serbestisi Müzakerelerini Başlamak İstiyor
Ermenistan'ın AB ile vize serbestisi müzakerelerini başlatmak istediği bildirildi. AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşen Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, ülkesinin vize serbestisi ve geri kabul anlaşmalarının uygulamasına ilişkin diyaloğun başlatılması beklentisini dile getirdi.
Brüksel'de yapılan AB-Ermenistan İşbirliği Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısını aktaran AB ve Ermeni medyasına göre, Karabağ sorusunun da ele alındığı görüşmeler iki tarafın işbirliğini geliştirme ve derinleştirme sözünü verdi.
Bu arada, yeni AB-Ermenistan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması'na ilişkin çalışmaların sürdüğü, anlaşmanın Kasım 2017'de Brüksel'de yapılması öngörülen AB- Doğu Ortaklık Zirvesi'nde imzalanması beklendiği de belirtildi.
New Europe gazetesi, basın toplantısına ilişkin haberinde "Ermenistan ile AB arasındaki vize kolaylaştırılması ve geri kabul anlaşmalarının uygulanmasına değinen Edvard Nalbaldyan, Ermenistan'ın vize serbestisi diyaloğun başlatılmasını beklediğini söyledi" diye yazdı.
Federica Mogherini ise, AB'nin Ermenistan ile işbirliğini geliştirmeye ve derinleştirmeye istekli olduğunu belirterek AB'nin Ermenistan'ın başlıca ticaret ortağı, birinci uluslararası donörü ve reformların en güçlü destekçisi olduğunun altını çizdi.
Öte yandan, Nalbandyan'ın Azerbaycan'a sert eleştirileri yöneltiği basın toplantısında Federica Mogherini ise, Karabağ sorusunun askeri bir çözümünün bulunmadığını belirterek AB'nin AGİT Minsk Grubu'nun çabalarına tam destek verdiğini vurguladı. (ANKA)(CN/ORH)
http://www.mynet.com/haber/dunya/ermenistan-ab-ile-vize-serbestisi-muzakerelerini-baslamak-istiyor-3056597-1
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