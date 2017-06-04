Ermenistan Türkiye Sinema Platformu'ndan ortak yapım çağrısı
Ermenistan Türkiye Sinema Platformu (ETSP), dokuzuncu yılında iki ülkeden ve her iki ülkenin diasporalarından kısa filmcilerin ve belgeselcilerin projelerini bekliyor.
Ermenistan Türkiye Sinema Platformu (ETSP), dokuzuncu yılında iki ülkeden ve her iki ülkenin diasporalarından kısa filmcileri ve belgeselcileri ortak yapıma uygun projeleriyle ETSP Proje Geliştirme Atölyesi’ne başvurmaya çağırıyor. Atölye, 14. Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali sırasında, 10-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Erivan’da gerçekleştirilecek.
İki günlük atölye çalışması eğitimler, birebir toplantılar ve proje sunumlarını içeriyor. Atölye için seçilecek 10 kısa film ve belgesel projesi uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek.
Atölye sonunda, jürinin kararıyla seçilen bir proje 7,500 Euro ödül kazanacak.
Türkiye, Ermenistan ve her iki ülkenin diasporalarından sinemacılar, 15 Haziran 2017’ye kadar atölyeye başvurabilir. Türkiye ve diasporalarından katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri (proje başına bir katılımcı) ETSP projesi tarafından karşılanacak.
Başvurular www.cinemaplatform.org adresindeki form kullanılarak atcp@gaiff.am ve info@cinemaplatform.org adreslerine yapılacak.
Platformun dokuz yılını anlatan videoya ise https://vimeo.com/214642772 adresinden ulaşabilirsiniz.
* Ermenistan-Türkiye Sinema Platformu’nun 2017 yılı aktiviteleri, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı, 2. Dönem kapsamında gerçekleşiyor.
http://www.hurriyet.com.tr/ermenistan-turkiye-sinema-platformundan-ortak-yapim-cagrisi-40478073
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