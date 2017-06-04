Rum Bakanlar Kurulu'ndan KKTC’de yaşayan Rum ve Ermeni tarım-hayvancı ve arıcılara yardım planı

Rum Bakanlar Kurulu, Rumların “mahsur” diye nitelediği KKTC’de yaşayan Rum ve Ermeni tarım-hayvancı ve arıcılara iki ekonomik yardım planını onayladı.
Rum Bakanlar Kurulu, Rumların “mahsur” diye nitelediği KKTC’de yaşayan Rum ve Ermeni tarım-hayvancı ve arıcılara 700 bin ve 250 bin Euro’luk iki ekonomik yardım planını onayladı.
Fileleftheros’un haberine göre, Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis onaylanan planlardan, 700 bin Euro bütçeli olanının mevcut, 250 bin Euro bütçeli olanının da yeni olduğunu ve özellikle 45 yaş altındaki genç tarım-hayvancı, balıkçı ve arıcılara yönelik olduğunu açıkladı.
Kuyalis yeni planın, “KKTC’ye geçip burada yerleşmeleri ve tarımsal faaliyete başlamaları için (Rum tarafında yaşayan) ailelere ve halen KKTC’de ikamet etmekte olan 45 yaş altındaki kişilere yönelik olduğunu” belirterek ekonomik desteğe hak sahibi olma kriterlerini ise şöyle açıkladı:
“45 yaşına kadar olan, en az 100 dönüm ekilebilir alana ve en az 50 hayvana (sığır ve/veya küçükbaş hayvan) ve en az 250 adet arı kovanına sahip olan mahsurlar. Belirtilen ölçüde ekilebilir alana veya hayvana sahip olanlara verilecek destek 5 bin Euro’ya, arıcılara ise 2 bin 500 Euro’ya ulaşıyor.
Özel teknesi (4-12 metre) ve balıkçı ağı ile profesyonel balıkçılık yapanlardan 45 yaşına kadar olanlara 2 bin, diğerlerine bin Euro yardım verilecek. Ayrıca reçel, marmelat, tatlı, süt ürünü v.b. üretmek üzere kendi küçük tarımsal sanayi atölyesini kurmak isteyenlere de 2 bin Euro mali yardım verilecek.”
http://www.kibrispostasi.com/rum-bakanlar-kurulundan-kktcde-yasayan-rum-ve-ermeni-tarim-h
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