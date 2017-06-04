Şişli’de Ermeni cemaatlerle iftar buluşması
Şişli’de Türkler ve Ermeni cemaatlerine mensup vatandaşlar, iftar sofrasında buluştu
AK Parti Şişli İlçe Başkanlığınca Özel Bomonti İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine, aralarında Ermeni cemaatine mensup vatandaşların da olduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Davetlilere hitap eden AK Parti İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, ramazanın kendilerine birtakım güzellikleri hatırlattığını söyledi.
Günday, ramazanda komşuluk ve dostluk ilişkilerinin pekiştiğini dile getirerek, "Yardımlaşma duygularımızı, fakir fukarayı gözetme, yardıma muhtaç insanlara el uzatma imkanını bize sunan bir medeniyettir ramazan. Bu topraklar üzerinde yaşayan kadim medeniyetimizin ve coğrafyamızın bize emanet ettiği kardeşliğimiz gereği geçmişte dedelerimiz ve ninelerimiz birbirinin hukukuna saygı göstermiştir." diye konuştu.
'BÜTÜN YURTTAŞLAR BİRİNCİ SINIF VATANDAŞTIR'
Bu güzellikleri ve saygıyı devam ettirmek istediklerini vurgulayan Günday, kısa süre önce Paskalya Bayramı vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlattı. Ömer Fuat Günday, ramazan ayında yardımlaşmanın arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Müslümanlar bu ayda zekatları ve fitreleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım ellerini uzatırlar. Biz bu yardım elini uzatırken, asla ırk, dil ve din farkı gözetmiyoruz. Çünkü insanlıkta kardeşiz. İnsan olmak her türlü saygıyı gerektiriyor. İnsan yaratılmışların en şereflisi. Sadece insanların değil, hayvanların ve bitkilerin de insanlar üzerine hakları vardır. Hak ve hukukun egemen olduğu toplum, mutlu toplumdur. Sahip olduğumuz zenginliklerde muhtaç insanların mutlaka payları vardır. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti artık bir sosyal devlet oldu. Bu topraklar üzerinde yaşayan, hangi dine, inanca, mezhebe mensup olursa olsun devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan bütün yurttaşlar birinci sınıf vatandaştır." Türkiye Ermeni Katolik Toplumu Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan ise iftar sofralarında bulunmanın kendisi için büyük sevinç kaynağı olduğunu söyledi.
'HEPSİ EVLATLARIMDIR'
Bu akşam kendisini daha da mutlu hissettiğini dile getiren Zekiyan, "Ben de bu okulun bir öğrencisiydim. Okulumuzun tesis tarihi 1808’dir. 2. Mahmut Han Osmanlı hanedanları arasında, Fatih’in torunları arasında en naiflerinden, en güzellerinden biriydi. ’Ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini havrada fark ederim. Hayatlarında başka bir fark yoktur. Cümlesi hakkında muhabbet ve adaletim kavidir. Hepsi evlatlarımdır.’ dedi. Bir padişah tarafından bundan güzel bir söz söylenemezdi." diye konuştu.
Zekiyan, İstanbul’un fethi ve sonrasındaki medeniyet tasavvuruna vurgu yaparak, "Genellikle İstanbul’un fethi bir ulusun egemenliği ve kuruluşu şeklinde bize anlatılıyordu. İstanbul’un fethi farklılıkların bir arada yaşayabilmesinin bir örneği oldu.
Bu beni çok etkiledi. Ne zamanki Fatih İstanbul’u fethetti 3 millet yarattı. Bunlar, Rum, Ermeni ve Yahudi milletiydi." dedi. Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç’in duasıyla başlayan iftar yemeğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi de lojistik destek verdi.
http://www.posta.com.tr/sisli-de-ermeni-cemaatlerle-iftar-bulusmasi-haberi-1302289
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