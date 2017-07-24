Dost Bildiğimiz Ülke Ermeni Anıtının Önünde Eğildi.
Birleşik Arap Emirliği Türkiye'nin Katar'a uzattığı yardım eli sonrasında Ermenistan ile işbirliği yapma kararına vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed sözde Ermeni soykırımı anıtını ziyaret ederek önüne çiçek bırakıp eğildi.
Ardından anıtın önünde saygı duruşunda durdu. Birleşik Arap Emirliklerinin bu hareketi siyasi bir mesaj vermeye çalışıyor.
BAE dışişleri bakanının bu hareketi Türkiye'nin Katar'a olan desteğinden açıkça rahatsız ettiğini ifade ediyor.
Katar'a ablukada Türkiye'ninrolü Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirliklerini rahatsız etmişti. İki Arap ülkesi bu rahatsızlıklarını açık ve net bir şekilde dile getirmişti.
Birleşik Arap Emirlik'in dışişleri bakanının sözde Ermeni Soykırımı anıtının önüne çelenk bırakıp saygı duruşundan bulunması iplerin neredeyse koptuğunun göstergesi durumunda.
https://www.trgazete.com/dunya/dost-bildigimiz-ulke-ermeni-anitinin-onunde-egildi-h16678.html
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