Ermenistan ‘Rusça resmi dil olsun’ teklifini reddetti.
Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Ermenistan’da Rusçanın ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi teklifine Erivan’dan olumsuz yanıt geldi.
Volodin, Ermeni sürücülerinin ehliyetlerinin Rusya'da geçerli olabilmesi için Ermenistan'ın Rusçayı ikinci resmi dil yapması gerektiğini söylemişti.
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Eduard Şarmazanov, ülkesinde tek bir resmi dilin olduğunu belirterek, "Tek resmi dilimiz Ermenicedir. Bu anayasal bir kural" diye açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/dunya/201707181029323843-ermenistan-rusca-resmi-dil-olsun-teklifini-reddetti/
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