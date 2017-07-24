Lyon’a Ermeni Belediye Başkanı...
Georges Képénékian, Fransa’nın en büyük üçüncü şehri Lyon’un belediye başkanı seçildi.
Geçtiğimiz mayıs ayında Lyon’un Belediye Başkanı Gerard Collomb’un İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından görevce geçici olarak David Kimelfeld atanmış, Lyon için seçim tarihi belirlenmişti.
Sosyalist Parti’den yeni Cumhurbaşkanı Macron’u zafere taşıyan 'En Marche' (Yürüyüş) hareketine geçen Képénékian’ın adaylığı, Gerard Collomb tarafından önerilmişti.
17 Temmuz’da yapılan seçimde 67 yaşındaki Képénékian, 6’ya karşı 49 oyla yeni Belediye Başkanı seçildi.
9 Ağustos 1949’da dünyaya gelen ürolog ve cerrah Képénékian, 2005’ten beri Stratejik Gelişmeler Müdürü olarak Lyon’daki Saint-Joseph Saint-Luc Hastanesi’nde görev yapıyor.
Képénékian, 2014’ten beri Lyon’un Belediye Başkanı Vekilliği ve 2008’den beri kültür, başlıca etkinlikler ve vatandaş hakları alanlarında meclis üyeliği görevlerini yapıyordu. Fransa Ermeni toplumunun aktif bir mensubu olan Belediye Başkanı, kanser araştırmalarının yanı sıra genç Ermeni sanatçılara destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Lyon’daki Bullukian Vakfı’nın da yönetim kurulu üyelerinden. Ailesi 1920’li yıllarda Fransa’ya göç etmiş olan Képénékian, özellikle 1970’li yıllardan itibaren Ermeni Soykırımının tanınması için çalışan hareketlerde yer aldı.
Ulusal mecliste dört Ermeni Vekil
Fransa’da geçtiğimiz ay yapılan ve Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanlığıyla sonuçlanan genel seçimlerde dört Ermeni milletvekili de meclise girmişti. Danielle Cazarian, Nadia Essayan, Guillaume Kasbarian ve Jacques Marilossian 18 Haziran’da Fransa Ulusal Meclisi’ne seçildiler. Dört parlamento üyesi de, yeni cumhurbaşkanı Macron’un yüzde 48 oy oranıyla 308 sandalye kazandığı Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi’ni temsil ediyorlar.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18960/lyona-ermeni-belediye-baskani
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