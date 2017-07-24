‘Patrik seçimlerini Ateşyan geciktirdi.’
Patrik Kaymakamı Başepiskopos Karekin Bekçiyan, patrik seçiminin bugüne kadar yapılamamasından, görevi vekaleten yürüten Ateşyan’ı sorumlu tuttu
MERT İNAN İstanbul
Ermeni cemaatindeki Patriklik seçimi üzerinden başlayan tartışmalar devam ederken, Ruhaniler Meclisi’nin seçimiyle 25 Mart 2017 tarihinde “Değabah” yani Patrik Kaymakamı olarak belirlenen Başepiskopos Karekin Bekçiyan, Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu.
Alzheimer hastalığı nedeniyle dokuz yılı aşkın süredir yoğun bakımda bulunan MesMutafyan’ın görevini vekaleten yürüten Ateşyan’ı seçim sürecini geciktirmekle eleştiren Bekçiyan, şunları söyledi:
85. patrik seçilecek
“Seçimin uzamasının birbirine bağlı birkaç nedeni var. Patrikhane ve makamda genel vekil olarak bulunan ruhban kardeşimiz, 26 Ekim 2016 tarihli, makamın münhal (boş) olduğunu tespit eden kararı resmiyete sokmayarak, peşinden gelen aşamaların başlamasını geciktirmiştir. Ayrıca, seçim sürecinin başlamasını çeşitli nedenlerle arzu etmeyen kişi ve kurumların da bunda etkisi olduğu anlaşılıyor” dedi.
Bekçiyan, Patrikhane seçimlerinin Ermeni cemaati açısından önemine dair şöyle konuştu: “Osmanlı’da 36 sultan ve padişahın bulunduğunu görürüz. Biz ise 85’inci patriğimizi seçeceğiz. Bu geleneklerimizin ve kilise kurallarımızın sürekliliği bakımından önem taşıyor. Bizde patrik seçimi süreci önemlidir. Seçimler, iki aşamada ve tamamen demokratik bir tarzda, halkın doğrudan katılımıyla yapılır. Ruhani rütbe bakımından yeterli, şahsen veya baba tarafından Türkiye doğumlu olan herkes patrik adayı olabiliyor.”
“Değabah”ın “makamın muhafızı” anlamına geldiğini ve kendisinin Ruhaniler Meclisi’nin 25 Mart’taki seçimiyle göreve getirildiğini anlatan Bekçiyan, “Benim görevim, kilisemiz ve cemaatimiz gelenekleri doğrultusunda, seçimin güven içinde, şeffaflık ve doğrulukla yapılarak makamın seçilmiş sahibine tesliminden ibaret. 85. patrik seçiminde aday olup olmamaya henüz karar vermiş değilim” dedi.
Halkların düşmanlığı olmaz
Bekçiyan, Türkiye-Ermenistan ilişkileri hakkında da şunları söyledi: “Türk-Ermeni ilişkileriyle Türkiye-Ermenistan ilişkileri farklı konular. Meşhur saptamada olduğu gibi, ülkelerin ebedi dostları, ebedi düşmanları olmaz, ebedi çıkarları olur. Ben şahsen doğup büyüdüğüm İstanbul’da da, hayatım boyunca tanıklık ettiğim durumlarda da Türklerle Ermeniler arasında köklü ve kalıcı sorunlar bulunduğunu gösterecek örneklere tesadüf etmedim. Halkların düşmanlıkları olmaz. Hepimiz Tanrı’nın kullarıyız.”
http://www.milliyet.com.tr/-patrik-secimlerini-atesyan-gundem-2489368/
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