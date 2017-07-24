Rakka’da IŞİD’e karşı savaşan bir Ermeni: Lejvan Paramaz Munzur
HABER MERKEZİ – “Ailem Dersimli ve Ermeni. Burada Kürtler başta olmak üzere bütün halklar kırımdan geçirildi. Bunlar arasında Ermeniler ve Hıristiyanlar da var. Ben halklara yapılanların intikamını almak için savaşıyorum.” Bu sözler, Rakka operasyonunda yer alan Dersim Ermenisi Lejvan Paramaz Munzur’a ait. Munzur, kendisini Almanya’dan Suriye’ye getiren nedenleri Nazım Daştan’a anlattı.
Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) IŞİD işgali altındaki Rakka kentinin kurtarılması için “Fırat’ın Gazabı” adıyla 10 Aralık 2016’da başlattığı operasyonun kent merkezini kurtarma hamlesi olan ‘Büyük Savaş’ 46’ncı gününde devam ediyor.
Kentin doğu, batı ve güney cephesini saran DSG savaşçıları ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
‘Büyük Savaş’ta IŞİD’e karşı mücadele veren savaşçılardan biri de Almanya’da doğup büyüyen 30 yaşındaki Dersim Ermenisi Lejvan Paramaz Munzur.
Munzur, Almanya’da 7 yıl boyunca bir huzurevinde hemşirelik yapmış. Üç dil biliyor.
IŞİD’e karşı mücadele etmek için 10 ay önce Rojava’ya gelen Munzur, burada ‘halklar adına savaştığını’ dile getiriyor.
Nazım Daştan’a konuşan Munzur “Avrupa kapitalizmi insanı mekanikleştiriyor” diyor ve kendisini Almanya’dan Suriye’ye getiren nedeni ise şöyle izah ediyor:
İnsanlara yapılan zulüm ve katliama artık seyirci kalamadım. Ailem Dersimli ve Ermeni. Burada Kürtler başta olmak üzere bütün halklar kırımdan geçirildi. Bunlar arasında Ermeniler ve Hıristiyanlar da var. Ben halklara yapılanların intikamını almak için savaşıyorum.
Munzur, özellikle Rakka operasyonuna katılmak istemiş. Bunun nedenini ise şöyle açıklıyor:
Her ne kadar Baas rejimini uygulamaları ile karşı karşıya kalsalar da halkların kendi arasında oluşturdukları bir bağ vardı. IŞİD buralara gelerek o geleneği yerle bir etti. Halkları sürgün etti. Kimilerini soykırımdan geçirdi. Rakka’da Kürtler ve Arapların yanı sıra Süryani, Hıristiyan ve Ermeni halkı da yaşıyordu. Kiliseleri başta olmak üzere birçok ibadet yerleri vardı. Ben de Ermeni halkının bir temsilcisi olarak burada yer almak istedim. Burayı özgürleştirerek, tekrar halklar kenti yapacağız.
dihaber’den derlenmiştir.
http://gazetekarinca.com/2017/07/rakkada-iside-karsi-savasan-bir-ermeni-lejvan-paramaz-munzur/
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