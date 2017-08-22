İki Türk ve Bir Ermeni’nin Sıcacık Dostluk Hikayesini Konu Alan Üç Arkadaş Filmi

Semih Bey
Yeşilçam’da Ermeni karakterlere genellikle; huysuz pansiyoncu, paragöz tefeci gibi roller verilir. Üç Arkadaş filmi bu stereotipin esnetildiği az sayıda filmden bir tanesidir. Filmin ana karakterlerinden birisi iyi yürekli bir Ermenidir ve bu film Yeşilçam’da dostluğun en güzel anlatıldığı filmlerden bir tanesidir.
1. Filmin aynı yönetmen tarafından neredeyse birebir aynı senaryoyla çekilmiş iki farklı versiyonu bulunmaktadır
2. Filmi izlemek isteyenler için tavsiyemiz 1958 yılında çekilen ilk versiyonunu izlemeleri olacaktır
3. İlki siyah beyaz olarak çekilen filmi, renkli ve nispeten daha tanıdık oyuncularla izlemek isteyenler için ise 1971 yılında çevrilen 2. filmi öneririz
İkinci filmin başrollerinde ise Kadir İnanır, Müşfik Kenter, Halit Akçatepe ve Hülya Koçyiğit yer alıyor.
3. Film aynı evde yaşayan iki Türk ve bir Ermeninin arkadaşlığını anlatan ender bir örnek olarak karşımıza çıkıyor
4. Niyetçi Murat, ayakkabı boyacısı Mıstık ve fotoğrafçı Artin, eski sahipsiz bir köşkte yaşamaktadırlar
5. Kazandıkları parayı birleştirerek o günün nafakası olan şehriye çorbalarını kaynatmak onlar için yeterli bir mutluluk vesilesiydi
6. Bu 3 arkadaşın yolları bir gün gözleri görmeyen ve çengelli iğne satarak geçinmeye çalışan Gülperi’yle kesişir
7. Gülperi’nin gözlerinin görmemesini, onu mutlu edebilecekleri bir oyuna çevirmek isteyen 3 arkadaş, yaşadıkları terk edilmiş konakta bu genç kızı da ağırlayacak ve ona bir zenginlik masalı yaşatacaklardır
8. Gülperi’ye kendilerini daha farklı şekilde tanıtan karakterlerimizden Murat artık bir ressamdır
9. Ayakkabı boyacılığı yapan Mıstık mühendis, şipşakçılık yapan Mösyö Artin ise Foto A.Ş. genel müdürü olur
10. Günübirlik yaşayıp küçük şeylerle mutlu olan ekibimizin artık tek önemsedikleri şey bir şekilde Gülperi’nin gözlerini açtırmaktır
11. Ayrıca filmde Karagümrüklü Deli Mürvet ve Mevlanakapılı Ayı Recep gibi renkli yan karakterler var
Mevlanakapılı Ayı Recep’i Kenan Karagöz, Karagümrüklü Deli Mürvet’i de Mürüvet Sim canlandırmıştır. İlk filmde de Mualla Sürer, Deli Saraylı Şehnaz karakterini canlandırmıştır.
12. “Bu dünyada iyi insanlar da varmış. Artık bu karanlığımdan kurtulmak, sizleri görmek istiyorum.” repliğiyle akıllarda yer etmiştir
http://listelist.com/uc-arkadas-filmi/
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