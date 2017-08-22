Ermeni Kıbrıs gazisi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler için, Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İşler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda kiliseye getirildiğinde duygusal anlar yaşandı. Murat Mihran İşler, yaşamı boyunca isminden çok lakabı haline gelen 'gazi' adı ile anılmıştı.
İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler için, Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İşler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda kiliseye getirildiğinde duygusal anlar yaşandı. Murat Mihran İşler, yaşamı boyunca isminden çok lakabı haline gelen 'gazi' adı ile anılmıştı.
Kıbrıs Gazisi Murat Mihran İşler, hayatını kaybetti. Aynı zamanda Bakırköy Zara Spor yöneticisi, Kapalıçarşı’da kuyumcu atölyesi olan 1953 doğumlu İşler’in sabah işe gittiğinde aniden fenalaştığı, yere düşüp kafasını vurduğu belirtildi.
Kumkapı semtindeki Meryem Ana Ermeni Kilisesi’ndeki törene, vefat eden Kıbrıs gazisi Murat Mihran İşler’in eşi Maryam, oğulları Aliksan, Arda, Sevan İşler, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Ermenileri Patrikhanesinden din adamları ve İşler’in yakınları katıldı.Kıbrıs gazisi İşler’in Türk bayrağına sarılı tabutu, kiliseye askerlerin omzunda taşınarak getirildi.
Askerler kilise içindeki tören boyunca da tabutun başında nöbet tuttu. Muharip Gaziler Derneği üyeleri törenden önce tabutun başına gelerek selam verdiler. Bazı gaziler ise İşler’in tabutunun başında Fatiha okudu.Başpiskopos Karekin Bekçiyan’ın başkanlığındaki töreni yöneten rahip Mağakya Beskisizyan, 1979 yılından bu yana İstanbul’da yaşayan Mihran İşler’in kuyumculuk sektöründe büyük başarılara imza attığını, Kapalı Çarşı’da sevilen ve bilinen bir kişi olduğunu söyledi.Beskisizyan, gazilerin milletin onuru olduğunu belirterek, onları bu dünyadan uğurlarken hüzünlendiklerini ancak gazilerin bir onur ve şeref taşıdıklarını da bildiklerini kaydetti.
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