Paylan'dan Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusu
Hayrettin Karaman, 18 Ağustos tarihinde Yeni Şafak Gazetesi’nde ‘Gavurdan Dost Domuzdan Post olmaz’ başlıklı bir yazı yayımlamış, başlığında ve içeriğinde ayrımcılık ve nefret söylemi barındıran yazı büyük tepki çekmişti.
Milletvekili Garo Paylan adına İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu başvurusunda bulunan müdafi avukat Levent Pişkin, başvuru dilekçesinde ‘gavur’ kelimesinin, gayrimüslim vatandaşları hedef almak amacıyla kullanıldığını; kelimenin AİHM kıstasları doğrultusunda da nefret söylemi olduğunu hatırlattı.
Başvuru dilekçesinde, Cumhuriyet tarihi boyunca nefret söylemine maruz kalan azınlık topluluklarına yönelik Varlık Vergisi ve 6-7 Eylül olayları gibi saldırılar hatırlatıldı; son 10 yılda meydana gelen Hrant Dink cinayeti, Malatya’da Zirve Yayınevine yönelik saldırı ve Trabzon’da hedef alarak öldürülen Rahip Santoro cinayetinin, nefret söyleminin yol açtığı sonuçlara örnek olduğu ifade edildi. Dilekçede “Öyle ki, Hrant Dink cinayetine giden yolda Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink yazılı ve görsel medya kanallarında defaten hedef gösterilmiş, “gâvur” denilerek aşağılanmaya çalışılmış ve hedef gösterilmiş, nitekim 19 Ocak 2007’de suikaste kurban gitmiştir. Benzer süreçler Malatya Zirve Yayınevi ve Rahip Santoro cinayeti için de geçerlidir” dendi.
Nefret söyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanan dilekçede şunlar ifade edildi:
“Adı geçen yazının içeriği ile beraber değerlendirildiğinde doğrudan azınlık toplumunu hedef alabilecek, barış ve huzur içinde yaşayan insanları komşusuna, hemşerisine ya da arkadaşına dair kışkırtmaya yönelik ifadeler içerdiği görülecektir. Öyle ki yazar “Müslüman olmayanlarla sırdaşlık ölçüsünde dostluk kurulmayacaktır” diyerek adeta insanların arasındaki ilişkileri hedef almakta, Müslüman halkın Müslüman olmayanlarla kurduğu ilişkiyi sorgulamasına sebep olacak düzeyde ithamlarda bulunmuştur. İlaveten Müslüman olmayanların yönetici olamayacağını vurgulayarak alenen ayrımcılık yapmış, azınlık toplumunun eşit vatandaş olmadıklarını doğrudan ima etmiştir.”
Başsavcılığa verilen dilekçede, “yazının başlığından içeriğine kadar nefret söylemi kullanıldığını ve eşit vatandaşlık ilkesine kast edildiğini” savunularak yazar Hayrettin Karaman hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” (TCK 216/1 ve TCK 216/2) suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19214/paylan-dan-hayrettin-karaman-hakkinda-suc-duyurusu
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