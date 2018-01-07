Dünyada Tek Örneği İstanbul'da: Demir Kilise 7 Yıl Süren Kapsamlı Restorasyonun Ardından Kapılarını Açıyor

Yasin Arslan
Onedio Editörü
İstanbul'da bulunan ve Demir Kilise olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi 7 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla ibadete açılacak. Tamamen demirden oluşan ve günümüze kadar gelen tek demir kilise olma özelliğini taşıyan Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi, 9 yıl önce restorasyon için kapatılmıştı.
Restorasyon sırasında ilk olarak kilise zemininde görülen kayma nedeniyle zemin ıslahı yapıldı. Yapının üç cephesi, 5 bin 500 metre jet grout (zemine çimento enjeksiyonu) ile güçlendirildi.
Paslı kolonlar statik projesine uygun olarak çelik kolonlarla değiştirildi. Sökülen dış cephe kaplama ve süsleme elemanlarının restorasyonları, astar ve boyaları yapıldı.
Kilisenin iç mekanı da restore edildi.
Kilisenin zeminindeki mermerler söküldü, projesine uygun olarak yeniden mermerle kaplandı. Duvarları korozyondan arındırılmak için mekanik temizlik yapıldı. Döküm süsleme parçaları söküldü, restore edilip aslına uygun olarak monte edildi.
Kilisenin bodrum katı da güçlendirildi ve su yalıtımı yapıldı.
Demir Kilise'nin bahçe duvarları betonarme olarak yeniden yapılıp taş ile kaplandı. Korkuluk demirleri restore edilerek yerlerine monte edildi.
Dünyada tek örneği bulunan Demir Kilise'nin restorasyon çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce yapıldı. Toplam 16 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmalarının 13 milyon lirasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşıladı.
Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, 'Hazırlıklar tamam, kilisenin açılmasından çok memnunuz.'
Liaze, açılışın çok görkemli olacağını bu etkinlik için Bulgaristan Başbakanı Borisov'un yanı sıra çok sayıda Bulgar'ın da geleceğini belirterek, Demir Kilise'nin aslına uygun restore edilmesinde katkısı olan herkese de teşekkür etti.
Bulgaristan Filibe'deki Cuma Camisi de restore edilecek. Caminin restorasyon çalışmaları için Türkiye'den bir ekip Bulgaristan'a gitti.
https://onedio.com/haber/dunyada-tek-ornegi-istanbul-da-demir-kilise-7-yil-suren-kapsamli-restorasyonun-ardindan-kapilarini-aciyor-803151
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