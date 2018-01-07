Hz. İsa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü Balat'ta haç çıkarma töreni ile kutlandı
Anadolu Ajansı
6 Ocak 2018 Cumartesi
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişi, Fener ve Kuzguncuk'ta düzenlenen denizden haç çıkarma törenleriyle kutlandı. Haçı Yunanistan'dan gelen 30 yaşındaki antrenör Nikos Solis çıkardı.
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü kapsamında Fener ve Kuzguncuk'ta denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.
Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinin ardından katılımcılar, haç çıkarma törenine katılmak amacıyla kortej halinde Haliç kıyısındaki Fener İskelesi'ne yürüdü.
Burada Patrik Bartholomeos'un duanın ardından denize attığı haçı çıkarmak için teknelerde bekleyenler denize atladı. Haçı Yunanistan'dan gelen 30 yaşındaki antrenör Nikos Solis çıkardı.
Töreni, çok sayıda turist ve vatandaşlar izledi.
Nikos Solis, üçüncü kez haçı çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "İstanbul'a üç gün önce tören için Yunanistan'dan geldim. Haçı çıkardım, inanılmaz bir duyguydu. Benim için çok önemliydi. Farklı bir duygu ve mutluluk hissediyorum" dedi.
KUZGUNCUK'TAKİ TÖREN
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğum yıl dönümü, Kuzguncuk'taki Ayios Yeorgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle de kutlandı.
Kuzguncuk'taki Ayios Yeorgios Rum Ortodoks Kilisesi'ne sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, kilise içerisinde düzenlenen ayine katıldı.
Kadıköy Metropoliti Atanasios tarafından yönetilen ayin yaklaşık iki saat sürdü. Ayinin ardından cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, dualar eşliğinde Kuzguncuk İskelesi'ne yürüdü.
Buradaki tören Kadıköy Metropoliti Atanasios'un denize haç atmasıyla başladı. Haçın denize atılmasıyla teknede bekleyen 3 kişi denize atladı. Denizde haça ilk ulaşan Manol Minaoğlu oldu.
Minaoğlu haçı metropolite verdi. Denize atlayan 3 kişiye altın haç kolye hediye edildi.
Haça ilk ulaşan Minaoğlu, "Bugün özel bir gün. 20 yıldır bu törenlere katılıyorum. Herkese mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu.
https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/hz-isanin-dogum-ve-vaftiz-edilis-gunu-balatta-hac-cikarma-toreni-ile-kutlandi,RoGGqRj6xUiBDaESnFB0og/PhqgXPvM4EGtk7bDMOXE8g
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