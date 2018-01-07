Türkiye Ermenileri'nin Noel Bayramı Kutlu Olsun

Ermeni Kilisesi takvimine göre 6 Ocak'a denk gelen Noel Bayramı kutlamaları başladı.
Ermeni Kilisesi takvimine göre Noel Bayramı olan 6 Ocak'ta Türkiye'deki Ermeniler de kutlamalara başladı.
Türkiye Ermenileri Noel'i Surp Dzınunt (Kutsal Doğuş) olarak adlandırarak 6 Ocak tarihinde kutluyorlar. Surp Dzınunt yortusuna hazırlık Ermeni Kilisesi'nde yedi hafta sürüyor. Bu hazırlık dönemine Hisnag (elli günlük dönem) adı veriliyor.
Hisnag'in birinci, dördüncü ve yedinci haftaları kilise üyeleri vejeteryan bir perhiz uyguluyor. Her Cumartesi günbatımında dualar ve ilahiler eşliğinde mor renkli yeni bir mum yakılıyor.
Ermeni gazeteci-yazar Rober Koptaş, Twitter hesabından noel kutlaması için Arto Tunçboyacıyan'ın yaptığı bir şarkıyı paylaştı.
Ermenistan'da kutlamalar 13 Ocak'a kadar sürecekbizimkilerin noel'i (surp dznunt) bugün. eskiden bu bayramın arifesinde istanbul sokaklarında çocuklar "melkon kaspar bağdasar avedis" tekerlemesiyle ev ev dolaşıp harçlık toplardı. arto tunçboyacıyan bunun güzel bir şarkısını yaptı https://t.co/Wyr2L2UrMt— rober koptas (@roberkoptas) 6 Ocak 2018
Dünya çapında yeni yıl kutlamaları başlarken, Ermenistan'daki kutlamalar dün akşamdan başladı. Agos gazetesinden Alin Ozinian'ın haberine göre kutlamalar Pagan Ermeni döneminde yeni yıl olarak kutlanan 13 Ocak'a kadar devam edecek.
Ermenistanlıların bir kısmı yeni yıl tatili için ülkeyi terk ederken, Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra İran, Lübnan ve Türkiye'den giden Ermeniler de tatillerini Ermenistan'da geçirmeye devam ediyor.
Ermenistan kökenli news.am internet sitesi ise kutlamalardan bu videoyu yayınladı.
https://bianet.org/bianet/azinliklar/193062-turkiye-ermenileri-nin-noel-bayrami-kutlu-olsun
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